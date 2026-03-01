Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「紫荆盛势」捧经典杯

更新时间：17:36 2026-03-01 HKT
发布时间：17:36 2026-03-01 HKT

今日第二场锦标赛，四岁马经典系列之香港经典杯，结果爆冷收场，今场全场评分最低，且排十二档的「紫荆盛势」，在骑师班德礼胯下早段居后，入直路抄大外档发力冲上，以一马位击败「白鹭金刚」，爆出二十二倍大冷赢马，反而大热门「小鸟天堂」起步缓慢，只跑第八过终点。

「紫荆盛势」马主陈国泰说:「赛前我们对『紫荆盛势』有少许信心，今场香港经典杯很均势，各驹实力旗鼓相当，我觉得马儿排十二档影响不算太大，因为牠靠后上制敌，而今天场地不是快地，对牠不算特别有利，赛前我认为牠跑位置机会比较大，结果马儿交出惊喜的演出，令我们喜出望外，希望牠继续进步，下仗香港打吡大赛仍然有好表现。」

练马师罗富全说:「『紫荆盛势』是后上强劲的马，今场步速偏快，有利牠后上。此马在外地跑左转场，来港后就跑右转场，调教马儿转脚后，进步良多，更具爆炸力。『数字天文』今仗因为排档欠佳，早段用力太多，未能发挥最佳水准，这两驹下仗都可进军打吡。」

