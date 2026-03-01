Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「浪漫勇士」金杯大捷三冠叫胡

马圈快讯
今日沙田马场举行两项锦标赛，其中长途三冠大赛次关香港金杯因仅六驹列阵，前马王「浪漫勇士」再被捧成1.05倍的一面倒全热门，结果在麦道朗胯下轻易以四马位大胜，为马主刘栢辉马主带来728万奖金，如今有望成为香港赛马史上，继1994年的「翠河」、2025年的「遨游气泡」之后，第三匹长途三冠王，余下一关是5月24日的2400米一级赛遮打杯。而「浪漫勇士」的累积奖金逾2.54亿港元，进一步推高世界纪录。

赛后「浪漫勇士」练马师沈集成说:「香港金杯只有六匹马跑，赛前我觉得「浪漫勇士」赢马合理，但没有想过牠可以赢四个马位，牠跑二千米最好，今场赢得非常轻松，麦道朗骑惯骑熟，今仗沿途守在完美位置，下一场会跑女皇杯，之后会跑三冠长途尾关遮打杯。「浪漫勇士」已经八岁了，我最重要是让牠开心，舒舒服服，我们马房每一位员工都很爱锡牠，马儿返回马房后吃红萝卜便非常开心了。」

