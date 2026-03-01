北风锦标「升泷驹」未竟全功得第八名

中国香港代表「升泷驹」周六晚上（2月28日）在阿联酋美丹马场角逐杜拜超级星期六赛马日的三级赛北风锦标（1200米，泥地），结果仅能在马群较后位置过终点。

「升泷驹」今晚在田泰安胯下展现锐利前速，自第一档起步后在赛事前半段一直领放，可惜末段未能维持贯注力，最终力弱以第八名冲线，落后头马「好命数」约十三个马位。「好命数」今仗造出1分11.31秒的头马时间，「暗番红」及「荣耀狮王」则分列亚军及季军。

练马师苏伟贤在赛后说：「我不会说牠的表现令人失望，只可惜马儿在这个场地上角逐，实力不及同场大部分对手。」

「田泰安向我汇报在赛事跑过五百米后，他感觉马儿在这里的场地竞跑时显得不太顺畅。『升泷驹』惯常在赛事中领放，我认为我们的战略正确。」

他续说：「我不认为马儿及骑师有任何问题，这只关乎于场地因素，我们赛前都知道这不是一个容易的任务。香港的泥地跑道场地较快，杜拜这里的跑道则是较深及较为松散，而今仗确实甚具挑战。」

「升泷驹」早前转投苏伟贤旗下，今日是牠转廐后首次上阵，也是首次远征前赴中东出赛。

「升泷驹」的团队赛前在马匹亮相圈合照。

这匹跑法甚具弹性的赛驹今季在港曾角逐不同场地赛事，当中在沙田一项1650米泥地赛中建功。牠也曾在另一项1200米泥地赛跑获亚军，并分别在跑马地一项1650米草地赛及沙田一项1200米草地赛，跑获第七及第十名。「升泷驹」将会返回香港为马季余下时间作准备。

今次是田泰安首度在杜拜策马上阵，而苏伟贤则是第三次派马到杜拜出赛，他之前两匹战马「发盈喜」及「经典帝国」均未能跑入三甲。

