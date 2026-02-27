Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「升泷驹」周六出战北风锦标冀能为港争光

马圈快讯
更新时间：18:39 2026-02-27 HKT
发布时间：18:39 2026-02-27 HKT

骑师田泰安将于香港时间本周六晚上（2月28日）十一时二十五分，在阿联酋的杜拜美丹马场伙拍「升泷驹」出战三级赛北风锦标（1200米，泥地）。今次是「升泷驹」首次远征海外赛事，田泰安希望牠能交出好表现并胜出今场赛事。

「升泷驹」过往曾在沙田的全天候跑道上取得五场头马，此驹今次将会远征杜拜并出战超级星期六的赛事。今次赛前，「升泷驹」曾于去年12月在一场二班1200米赛事中跑获亚军，最近亦在一组水准甚高的泥地试闸上展现良好走势，在马王「嘉应高升」及未尝败绩的年轻新星「极上纱珑」身后过终点。

「我认为『升泷驹』于最近的一课试闸中在『嘉应高升』及由罗富全训练并已取得三连胜的『极上纱珑』之后冲线，走势良佳且表现出色。」田泰安谈及这匹由苏伟贤训练的短途好手时说。「『升泷驹』在香港出发时佳态洋溢。」田泰安续道。

在澳洲出道的「升泷驹」于来港前曾经在当地出赛五次，其后以自购马身分转战香港赛事，早有远程出行的经验。今次是现时六岁的「升泷驹」首次以香港受训马匹的身分作海外远征，而骑师田泰安亦就此驹的近况收到了来自马房的好消息。

「我十分欣喜知道练马师苏伟贤对『升泷驹』的状态感到满意，而马儿在旅程途中及自抵埗后均表现良好。」田泰安说。「我曾经与苏伟贤进行交流，练马师对『升泷驹』自抵埗后的表现非常满意。今次对『升泷驹』而言是一次十分宝贵的经验，若然牠于届时能够应付今次赛事的跑道，我相信此驹有力争胜。」

骑师田泰安及练马师苏伟贤一同出席美丹马场的晨操。
骑师田泰安及练马师苏伟贤一同出席美丹马场的晨操。

「今早为牠进行操练的策骑员告诉我，『升泷驹』看来可以应付今赛场地。」

今场赛事是「升泷驹」首次角逐分级赛事，而此驹现时被视为黑马份子，同场角逐的尚有一级赛盟主「天空之镜」及近况出色的「好命数」。

「天空之镜」于2024年曾在杜拜美丹马场攻下同程的一级赛杜拜金莎轩锦标（1200米，泥地），而此驹于去年的同一项赛事中不敌「暗番红」而跑获季军。同场的「好命数」则于最近三场赛事中取得两场胜仗，此驹勇况正盛，看来已为今仗做足准备。

「我已经就今场赛事进行深入研究，『天空之镜』是美丹马场泥地赛事的专家，牠不易对付。今场赛事相信会非常激烈。」田泰安说。

这匹「千秋巨子」的子嗣今次远征杜拜或许会令部分人始料不及。「升泷驹」现时的香港评分为90分，在港上阵23次并取得五场头马，四次在1200米赛事取得，而另一次则在一场一哩赛事中获胜。

由粤港澳大湾区扶轮社团体拥有的「升泷驹」于近期转投苏伟贤马房，今次远征出战北风锦标是牠转换马房后的第一场赛事，同时亦是鞍上人田泰安首次在杜拜赛场上阵。

「今次是我第一次在杜拜出赛。我曾经到跑道上视察，亦曾于假期期间观摩当地的赛事。我认为能在杜拜上阵是一件美妙的乐事。」田泰安说。

香港赛马会将于本周六越洋转播杜拜超级星期六其中的四场赛事，三级赛北风锦标（1200米，泥地）被编为海外赛事第三组第一场（S3-1），将于香港时间晚上十一时二十五分开跑。届时「升泷驹」将会自第一档起步。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
5小时前
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
01:37
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
社会
6小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
5小时前
石湖风下周或袭港？
石湖风下周袭港？若达一条件或现身 可致狂风暴雨 最高风速达过百公里
社会
3小时前
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
3小时前
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
生活百科
2026-02-26 15:46 HKT
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
时事热话
5小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT