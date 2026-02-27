「升泷驹」周六出战北风锦标冀能为港争光

骑师田泰安将于香港时间本周六晚上（2月28日）十一时二十五分，在阿联酋的杜拜美丹马场伙拍「升泷驹」出战三级赛北风锦标（1200米，泥地）。今次是「升泷驹」首次远征海外赛事，田泰安希望牠能交出好表现并胜出今场赛事。

「升泷驹」过往曾在沙田的全天候跑道上取得五场头马，此驹今次将会远征杜拜并出战超级星期六的赛事。今次赛前，「升泷驹」曾于去年12月在一场二班1200米赛事中跑获亚军，最近亦在一组水准甚高的泥地试闸上展现良好走势，在马王「嘉应高升」及未尝败绩的年轻新星「极上纱珑」身后过终点。

「我认为『升泷驹』于最近的一课试闸中在『嘉应高升』及由罗富全训练并已取得三连胜的『极上纱珑』之后冲线，走势良佳且表现出色。」田泰安谈及这匹由苏伟贤训练的短途好手时说。「『升泷驹』在香港出发时佳态洋溢。」田泰安续道。

在澳洲出道的「升泷驹」于来港前曾经在当地出赛五次，其后以自购马身分转战香港赛事，早有远程出行的经验。今次是现时六岁的「升泷驹」首次以香港受训马匹的身分作海外远征，而骑师田泰安亦就此驹的近况收到了来自马房的好消息。

「我十分欣喜知道练马师苏伟贤对『升泷驹』的状态感到满意，而马儿在旅程途中及自抵埗后均表现良好。」田泰安说。「我曾经与苏伟贤进行交流，练马师对『升泷驹』自抵埗后的表现非常满意。今次对『升泷驹』而言是一次十分宝贵的经验，若然牠于届时能够应付今次赛事的跑道，我相信此驹有力争胜。」

骑师田泰安及练马师苏伟贤一同出席美丹马场的晨操。

「今早为牠进行操练的策骑员告诉我，『升泷驹』看来可以应付今赛场地。」

今场赛事是「升泷驹」首次角逐分级赛事，而此驹现时被视为黑马份子，同场角逐的尚有一级赛盟主「天空之镜」及近况出色的「好命数」。

「天空之镜」于2024年曾在杜拜美丹马场攻下同程的一级赛杜拜金莎轩锦标（1200米，泥地），而此驹于去年的同一项赛事中不敌「暗番红」而跑获季军。同场的「好命数」则于最近三场赛事中取得两场胜仗，此驹勇况正盛，看来已为今仗做足准备。

「我已经就今场赛事进行深入研究，『天空之镜』是美丹马场泥地赛事的专家，牠不易对付。今场赛事相信会非常激烈。」田泰安说。

这匹「千秋巨子」的子嗣今次远征杜拜或许会令部分人始料不及。「升泷驹」现时的香港评分为90分，在港上阵23次并取得五场头马，四次在1200米赛事取得，而另一次则在一场一哩赛事中获胜。

由粤港澳大湾区扶轮社团体拥有的「升泷驹」于近期转投苏伟贤马房，今次远征出战北风锦标是牠转换马房后的第一场赛事，同时亦是鞍上人田泰安首次在杜拜赛场上阵。

「今次是我第一次在杜拜出赛。我曾经到跑道上视察，亦曾于假期期间观摩当地的赛事。我认为能在杜拜上阵是一件美妙的乐事。」田泰安说。

香港赛马会将于本周六越洋转播杜拜超级星期六其中的四场赛事，三级赛北风锦标（1200米，泥地）被编为海外赛事第三组第一场（S3-1），将于香港时间晚上十一时二十五分开跑。届时「升泷驹」将会自第一档起步。