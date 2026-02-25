杜拜超级星期六赛马日 「升泷驹」准备就绪挑战北风锦标

练马师苏伟贤现正努力不懈，为「升泷驹」备战将于周六（2月28日）晚上在阿联酋杜拜美丹马场举行的三级赛北风锦标（1200米，泥地）。



至今在港累积超过四百场头马的苏伟贤除了为这匹在港取得五捷的佳驷调整了配备外，也安排了逆时针方向操练及出闸训练，盼能尽量提升马儿扬威海外的机会。



苏伟贤说：「马儿的训练表现理想。超级星期六赛马日之前，牠将于周四（2月26日）早上进行弹闸，随后会进行约四百米的快跑操练。」



「这样能让牠感受一下（闸厢），牠的出闸速度很重要。有时候，如果马匹出闸缓慢的话，便要面对前驹踢起的泥头，然后停止上前。马儿本周末还会佩戴防沙眼罩上阵。牠未曾佩戴此装备出赛，但牠佩戴后试闸时表现理想。」



马匹戴上防沙眼罩后，双眼会被强韧的黑色纱网覆盖，以挡御碎石及前驹踢起的泥头。「升泷驹」曾于2月10日佩戴防沙眼罩参加一组1200米泥地试闸，由田泰安策骑，最终在率先冲线的「嘉应高升」之后以第三名过终点，缔速1分09.21秒。



苏伟贤麾下的「发盈喜」及「经典帝国」均曾两度远征杜拜，尽管皆未能跻身三甲，但苏伟贤希望这些经验能帮助他今次与「升泷驹」携手争取佳绩。



现年六岁的「升泷驹」隶属粤港澳大湾区扶轮社团体名下，转投苏伟贤马房后尚未出赛。这匹「千秋巨子」的子嗣于易厩前曾在港披甲二十三次，当中五度攻下沙田全天候跑道赛事。

「升泷驹」在杜拜出操备战超级星期六赛马日。



苏伟贤说：「我曾派遣『经典帝国』远征杜拜，可惜牠于出闸时失蹄，抛下骑师。『升泷驹』在香港试闸的表现不俗，我希望牠能交出好表现，但牠必须应付场地状况及以逆时针方向竞逐这两大考验。」



「在香港时，我曾亲自策骑马儿进行两课逆时针方向的快操，过程均相当顺利，但当牠受压时情况将会完全不一样。杜拜的场地截然不同，要争胜绝非易事，但我希望牠能取得佳绩。田泰安将会为牠主辔。」



由郑俊伟训练的「好好计」曾于2014年攻下北风锦标。



马会将于本周末即时转播杜拜超级星期六赛马日的其中四场赛事来港。首场转播赛事为「升泷驹」角逐的北风锦标，将于香港时间2月28日（星期六）晚上十一时二十五分开跑。