「嘉应高升」缔造十八连胜香港纪录 并刷新1400米纪录时间

昨日（2月22日星期日）沙田马场上演香港速度系列次关 – 一级赛女皇银禧纪念杯（1400米），全球最高评分短途马「嘉应高升」再以无敌姿态气走一众强敌，以破场地纪录时间攻下这项总奖金高达一千三百万港元的大赛，将本身连胜佳绩增至十八场，打破另一项香港纪录。练马师大卫希斯相信此驹在可见将来，可望延续其于短途组别的垄断局面。



香港传奇名驹「精英大师」曾于2002年至2005年期间缔下十七连胜，昨日「嘉应高升」打破这项尘封近二十一年的香港赛驹连胜纪录。牠更造出1分19.36秒的超卓时间，刷新之前由「安骐」及今赛其一对手「包装天将」共同保持的沙田1400米草地赛场地纪录。



「嘉应高升」的骑师潘顿赛后表示，大卫希斯在赛前曾叮嘱他昨日可以尝试刷新场地纪录时间。结果潘顿末段在只以手足催策的情况下，这匹应届马王仍能以三个半马位之先大胜「骄阳明驹」夺冠。「金钻贵人」再落后「骄阳明驹」一又四分一马位跑获季军。



今仗胜后，「嘉应高升」将其服役以来的战绩改写为二十一战十九胜。此驹在其三岁马季曾两度以短距离饮恨而屈居亚军，但其后至今未逢敌手。在昨日的赛事中，「嘉应高升」起步反应敏捷，沿途留守领放马「合伙奔驰」之后的第二位。「嘉应高升」本身自最后1200米至800米一段四百米缔速21.93秒，最后800米牠缔下43.96秒的高速，每200米的时间依次为11.26秒、11.07秒、10.52秒及11.11秒，这令其他同场对手难以匹敌，成功写下香港赛马历史新一页。

潘顿、大卫希斯与马主嘉应团体代表梁锡光，赛后一同在凯旋门祝捷。

「嘉应高升」自2024年2月后保持不败，这段期间牠豪夺八项一级赛冠军，包括两度胜出浪琴香港短途锦标（2024及2025年）、两夺百周年纪念短途杯冠军（2025及2026年）、远征澳洲攻下珠穆朗玛峰锦标（2025年）、扬威主席短途奖（2025年）及连胜两届女皇银禧纪念杯（2025及2026年）。



当年「精英大师」在2002年12月至2005年4月期间取得连胜，并在本地短途界别中称王，期间合共摘下七项一级赛，分别为香港短途锦标（2003及2004年）、百周年纪念短途杯（2004及2005年）、主席短途奖（2004及2005年）、以及女皇银禧纪念杯（2005年）。



「嘉应高升」昨日的夺冠表现令人咋舌，大卫希斯赛后表示倘若这匹五岁赛驹能够保持健康状况稳定，牠可望在未来十八个月继续维持现有的高水准演出。



大卫希斯说：「若我们采取相对保守的操练及出赛计划，我们可望继续训练牠多一、两季，这确是令人振奋。此驹较适合每个月跑一次，故此我们下仗或会安排牠角逐（4月6日举行的二级赛）短途锦标（1200米），其后我们不会太过催迫牠，让牠顺势出战（4月26日举行的）主席短途奖（1200米）。」



「希望马儿今季可以再度囊括香港速度系列三关赛事，之后我们会将目标指向10月举行的珠穆朗玛峰锦标。」



「牠阵上跑来更为淡定，也会适时转脚，牠的表现，你实在难以苛求，而牠今仗更刷新场地纪录，事实上，在对上三仗中，假若牠力争破场地纪录时间的话，牠也必可做到。」



「昨日牠出闸迅速，转直路时走势畅顺，于三百米处时我已乐在其中，可以说牠当时已控制大局，今次潘顿比之前作多一点催策，因为策骑指示就是要破场地纪录，结果马儿真的做到，取得美满的赛果。」

「嘉应高升」大胜对手顺利蝉联女皇银禧纪念杯。



「我曾训练过不少马匹，牠们当中有试过经历742天未能赢马的低潮，因此现在能训练一匹马可以连续742天内保持连胜纪录，实在难能可贵，在这两年半内牠不断交出头马，大家也许已忘记了牠是今仗其中一匹最年青的赛驹，他们也许认为马儿已是一匹年长马，但相比起同场对手，实际上牠依然是小伙子而已。」



「现在我如释重负，昨日我的团队已将马儿最好的一面带给大家，赛前我已有信心如果场地干快，牠可望刷新场地纪录，我不想见到潘顿在最后一百米已停止催策，我向潘顿说：『要一直保持催策牠至过终点，如此才能看到牠在1400米途程上的实力是何等强劲。』



「考虑到牠的国际评分，我希望潘顿今仗能让马儿全力以赴，并最想见到牠一直扶摇直上，当你有像牠般的出色佳驷，每一个人都会将之与下一匹明日之星作出比较。」大卫希斯说。

潘顿与「嘉应高升」的人马组合曾赢得十八场头马。



潘顿继2013年的「雄心威龙」及2018年、2019年及2020年的「美丽传承」后，第五度扬威女皇银禧纪念杯。



他说：「我认为牠已达至其最佳水准，现时最重要的是好好料理牠，尽量延长牠的竞赛生涯。牠是一生中可遇不可求的马，每次见到牠轻松赢马，都令我相当惊讶于牠的表现。」



「我要时刻提醒自己，我实在很幸运，牠实在与别不同，级数之高其实是在另一个层次，昨日牠面对的，其实都是实力相当的好马，但昨日牠跑来就如试闸般，希望在未来十二至十八个月期间牠都能一直保持佳态。」



「牠是匹易于驾驭的马，昨日牠起步顺利，沿途在「合伙奔驰」之后保持良好步韵，之后在约千二米处『手机表霸』在坐骑外侧上前，当时我只需确保马儿有充足的空间，其后牠一如既往顺利完成任务。」



「现在我、大卫希斯及『嘉应高升』均成为香港赛马历史的其中一分子，我与有荣焉，希望牠能一直走下去，能与牠一起，令我们所有人均乐此不彼，相信大家在看到牠赢马时也会乐在其中。」



「牠能取得此成就，确是实至名归，牠极具战斗力，不断成功克服挑战，这是不易看到的。」潘顿说。



「嘉应高升」现时为全球评分并列第二高的马，牠也是目前沙田1200米草地场地时间纪录保持者 (1分07.20秒)



潘顿全日五胜头马，除「嘉应高升」外，他也凭「闪电小子」、「型到爆」、「友莹亮」及「冷娃」增添头马进账。



下次香港赛事将于2月25日星期三晚上在跑马地举行。