马场密探048｜「嘉应高升」写下历史

香港马王「嘉应高升」于今日写下历史，不但轻易以三个多马位卫冕香港速度系列次关，国际一级赛女皇银禧纪念杯，更以一分十九秒三六刷新场地纪录，而且最重要是其连胜十八场，成为香港赛马史上新纪录。

马主梁锡光赛后眼泛泪光，并且双手合什感谢所有支持「嘉应高升」的人：「『嘉应高升』能够打破纪录，真的很开心、很开心。其实我赛前真的很紧张，已经两日没有睡觉，现在终于放下心头大石，心情大为放松。我真的很感谢所有支持『嘉应高升』的马迷及朋友，多谢晒！」

