马场密探048｜「闪电小子」大热响头炮

今日沙田马场头场四班一千米直路赛，潘顿策骑的大热门「闪电小子」轻松取胜，打响头炮。

赛后练马师文家良说：「『闪电小子』在从化试的两课草闸表现很好，但回港试的一课泥闸则表现平平，想不到今仗初出可造出快时间取胜，表现令我颇惊喜。希望此马胜后可保持良好状态，之后继续交出好表现。」

