Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「闪电小子」大热响头炮

马圈快讯
更新时间：13:41 2026-02-22 HKT
发布时间：13:41 2026-02-22 HKT

今日沙田马场头场四班一千米直路赛，潘顿策骑的大热门「闪电小子」轻松取胜，打响头炮。

赛后练马师文家良说：「『闪电小子』在从化试的两课草闸表现很好，但回港试的一课泥闸则表现平平，想不到今仗初出可造出快时间取胜，表现令我颇惊喜。希望此马胜后可保持良好状态，之后继续交出好表现。」
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
20小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
香港女神前夫重提「澳门输10亿」 事件曾惊动执法机关 亲揭产业链惊人内幕登热搜
香港女神前夫重提「澳门输10亿」 事件曾惊动执法机关 亲揭产业链惊人内幕登热搜
影视圈
18小时前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT
六合彩2亿新春金多宝｜电脑飞蛊惑「避开」中奖号码？ 网民开窍参透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜电脑飞蛊惑「避开」中奖号码？ 网民开窍参透落注新方法｜Juicy叮
时事热话
2小时前
家族办公室揭富豪严格家规 离婚即失资产管理权 每年办千万家族旅行 惟条件必需「齐齐整整」
家族办公室揭富豪严格家规 离婚即失资产管理权 每年办千万家族旅行 惟条件必需「齐齐整整」
投资理财
18小时前
奇案解密︱云南大学衣柜4尸案 广西男马加爵锤杀同窗伏法后父拒领骨灰
奇案解密︱云南大学衣柜4尸案 广西男马加爵锤杀同窗伏法后父拒领骨灰
即时中国
6小时前
宏福苑安置｜如「钉子户」坚拒收购 黄伟纶：将面临更多困难 「现实个单位都已经卖唔到」
宏福苑安置｜如「钉子户」坚拒收购 黄伟纶：将面临更多困难 「现实个单位都已经卖唔到」
社会
4小时前
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
时事热话
2026-02-21 11:08 HKT
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
时尚购物
2026-02-21 11:15 HKT