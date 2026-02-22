马场密探048｜「闪电小子」大热响头炮
更新时间：13:41 2026-02-22 HKT
今日沙田马场头场四班一千米直路赛，潘顿策骑的大热门「闪电小子」轻松取胜，打响头炮。
赛后练马师文家良说：「『闪电小子』在从化试的两课草闸表现很好，但回港试的一课泥闸则表现平平，想不到今仗初出可造出快时间取胜，表现令我颇惊喜。希望此马胜后可保持良好状态，之后继续交出好表现。」
