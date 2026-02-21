Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

独家猛料│香港爱马女士协会善有善报

马圈快讯
更新时间：14:31 2026-02-21 HKT
发布时间：14:31 2026-02-21 HKT

报争第九场三班千二米草地的郑厩「爱马心」，马主是香港爱马女士协会团体，同主马「爱马善」在港累积六冠十亚四季，表现不错，一班团体马主当然希望「爱马心」也能交出好成绩。

香港爱马女士协会团体，当然希望「爱马心」(图) 一如同主马「爱马善」般也能交出好成绩。
香港爱马女士协会团体，当然希望「爱马心」(图) 一如同主马「爱马善」般也能交出好成绩。

香港爱马女士协会自2017年建立以来，一直行善，协助有需要人士，如长者、小朋友、基层人士等。该协会成员包括「剑」系马主许坤华太太叶思贝、「友莹」系马主胡佩君、徐艺载、莫嘉怡等，一班善心女马主不时和丈夫出钱出力行善，积极从事义务工作，很有意义。

香港爱马女士协会团体一班善心女马主不时和丈夫出钱出力行善，积极从事义务工作，很有意义。
香港爱马女士协会团体一班善心女马主不时和丈夫出钱出力行善，积极从事义务工作，很有意义。

所谓善有善报，这班善心满满的马主近期养马运不错，近期分别凭「暴风一族」和「友莹仁」赢马，今次「爱马心」在港初出，或能为马主带来惊喜。

所谓善有善报，这班善心满满的马主近期养马运不错，近期分别凭「暴风一族」和「友莹仁」(图) 赢马。
所谓善有善报，这班善心满满的马主近期养马运不错，近期分别凭「暴风一族」和「友莹仁」(图) 赢马。

陈嘉甜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
23小时前
特朗普签令加征10%全球关税 2月24日生效为期150天 适用已达成贸易协议国家
02:06
特朗普签令加征10%全球关税 2月24日生效为期150天 适用已达成贸易协议国家
即时国际
5小时前
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
时事热话
2026-02-20 13:27 HKT
日本福冈有兽父强奸两名亲女。iStock
日本福冈兽父连环强奸 15岁长女诞「胞弟」14岁次女要堕胎
即时国际
4小时前
AEON $12店半价清货！再传结业疑遭另一品牌顶替 网民：良性竞争系好事
将军澳AEON $12店半价清货！再传结业疑遭另一品牌顶替 网民：良性竞争系好事
生活百科
2026-02-20 11:07 HKT
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
夜王丨「太子峰」卢镇业黑人憎演技获激赞 由幕后挨到做主角 与女友廖子妤被封影坛金童玉女
影视圈
2026-02-20 13:30 HKT
70年代当红花旦自揭「好胜」险毁婚姻 一场大病险变植物人悟出真谛：都唔可以用离婚去解决
70年代当红花旦自揭「好胜」险毁婚姻 一场大病险变植物人悟出真谛：都唔可以用离婚去解决
影视圈
5小时前
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
时事热话
3小时前
新年利是钱6招存入银行！指定存钞机收$20/$50 经八达通/马会都得 免排队超方便
新年利是钱6招存入银行！汇丰/恒生/东亚指定存钞机收$20/$50纸币 经八达通都得 免排队超方便
生活百科
19小时前
农历新年｜初四茶餐厅收加二 网民斥饮食界黑暗 黄家和：员工及临时工时薪较平时高三成
农历新年｜初四茶餐厅收「加二」网民批「抢钱」 黄家和：员工时薪较平时高三成
社会
21小时前