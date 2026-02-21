独家猛料│香港爱马女士协会善有善报
更新时间：14:31 2026-02-21 HKT
报争第九场三班千二米草地的郑厩「爱马心」，马主是香港爱马女士协会团体，同主马「爱马善」在港累积六冠十亚四季，表现不错，一班团体马主当然希望「爱马心」也能交出好成绩。
香港爱马女士协会自2017年建立以来，一直行善，协助有需要人士，如长者、小朋友、基层人士等。该协会成员包括「剑」系马主许坤华太太叶思贝、「友莹」系马主胡佩君、徐艺载、莫嘉怡等，一班善心女马主不时和丈夫出钱出力行善，积极从事义务工作，很有意义。
所谓善有善报，这班善心满满的马主近期养马运不错，近期分别凭「暴风一族」和「友莹仁」赢马，今次「爱马心」在港初出，或能为马主带来惊喜。
陈嘉甜
