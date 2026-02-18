Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

苏永强年初三友福贺寿

周四大年初三贺岁赛马日，也是「友福」系马主苏永强的农历生日。每年贺岁战，都会有「友福」系马出赛，今年也维持这个传统，他个人名下养有的五驹都会全部出赛，分别有「喆喆友福」（第一场）、「年年友福」（第三场）、「嘉嘉友福」（第四场）、「天天友福」（第五场）、「帅帅友福」（第八场）五驹均会分途出击。

周四大年初三贺岁赛马日，也是「友福」系马主苏永强 (图) 的农历生日。
周四大年初三贺岁赛马日，也是「友福」系马主苏永强 (图) 的农历生日。

其中「喆喆友福」今场转入沈厩初出，起用麦文坚，且看人马能否擦出新火花，为苏永强取得马年首场头马兼贺寿。

「喆喆友福」(图) 今场转入沈厩初出，起用麦文坚，且看人马能否擦出新火花，为苏永强取得马年首场头马兼贺寿。
「喆喆友福」(图) 今场转入沈厩初出，起用麦文坚，且看人马能否擦出新火花，为苏永强取得马年首场头马兼贺寿。

陈嘉甜

