方嘉柏孖儿子睇两驹

更新时间：14:15 2026-02-06 HKT
发布时间：14:15 2026-02-06 HKT

方嘉柏育有三子，其中大仔Ryan及次子Ronan对赛马和训练马匹等范畴均有浓厚兴趣，均已成为其马房团队的成员，经常每朝一早和父亲一起观操，从中学习。

今早方嘉柏如常与儿子Ronan一起督操，当周日有程马「飞云」和「富心星」在大圈快操时，方氏父子特意走出烽火台吼实，对两驹均很重视。「飞云」马主冯柏基是主播靓太黄婉曼的丈夫；「富心星」马主是方厩忠实马主「心星」系关氏家族，可以说这两驹也是方嘉柏的好友马主，方嘉柏当然希望能为他们建功。

陈嘉甜

