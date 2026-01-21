「浪漫勇士」准备就绪盼扬威董事杯向三冠王宝座进发

「浪漫勇士」将于周日（1月25日）出争总奖金高达一千三百万港元的董事杯（1600米一级赛），期盼在这项三冠大赛的首关赛事中打响头炮，向今季的三冠王宝座进发。这匹超级佳驷于周二（1月20日）清晨作赛前最后一课快操，沿途走势畅顺，看来已为问鼎锦标准备就绪。

「浪漫勇士」在此课中与厩侣「浪漫战神」在沙田草地跑道拍跳，在布文胯下轻松冲线，缔速1分16.6秒（分段时间27秒、25.7秒、23.9秒），表现让练马师沈集成大感满意。

沈集成说：「马儿状态良好，已在草地完成赛前最后一次快操。布文策骑牠出操后给予非常正面的评价，他很满意马儿的表现。当然，『遨游气泡』在一哩途程上是十分强劲的对手，但『浪漫勇士』将会交出好表现。」

出自香港国际马匹拍卖会的「浪漫勇士」至今曾三度角逐一哩赛，包括于2022年胜出香港经典一哩赛（1600米）、于2023年在董事杯中不敌「金鎗六十」屈居亚军，以及于2024年攻下安田纪念赛（1600米一级赛）。今仗将是牠自扬威安田纪念赛后首度回师1600米途程。

「浪漫勇士」至今十二度胜出沙田2000米赛事，代表作当数于2022年至2025年期间四度称霸浪琴香港杯（2000米一级赛），缔创一项纪录。这匹中距离王者更是全球历来赢得最多奖金的赛驹，累积总奖金约达二亿四千零十一万港元。

「浪漫勇士」将于周日出争今季第三仗。这匹「胜利喝采」的子嗣曾于2024/2025年度马季远征中东，先攻下杰贝哈特锦标（1800米一级赛），之后两仗分别在沙特杯（1800米一级赛，泥地）及杜拜草地大赛（1800米一级赛）跑获亚军，但其后因受伤而影响进度。

沈集成说：「无论马儿的成绩如何，都已是额外收获。我只希望牠能尽力而为，但最重要的是牠开心、健康及自在。牠踏入12月后的状态非常好，一切尽在掌握中。」

沈集成对「浪漫勇士」宠爱有加。

「浪漫勇士」今仗除了要迎战上季三冠王「遨游气泡」外，还要面对大卫希斯麾下的佳驷「直线力山」。大卫希斯说：「我认为『直线力山』于12月一仗的演出实属情有可原，当时牠有点抢口，并在内叠受困。不过马儿前仗跑得很好，该仗才能够作准。」

「直线力山」至今在港取得五捷。大卫希斯已为这匹佳驷拟定下一个目标，希望进军将于2月8日举行、总奖金高达四百二十万港元的三级赛百周年纪念银瓶（1800米让赛）。

大卫希斯说：「如果马儿能够击败一众冠军级佳驷夺魁，我会感到喜出望外；如果牠能够赢得位置奖金，我会非常高兴。今仗将有助马儿备战百周年纪念银瓶。」除了「直线力山」外，大卫希斯周日也会派出全球最佳短途赛驹「嘉应高升」在沙田上阵。

由文家良训练的「金钻贵人」也会列阵今届董事杯。这匹四项一级赛盟主将在梁家俊胯下首次增程角逐一哩赛事。

梁家俊说：「我们无法在1200米途程上击败『嘉应高升』，因此今仗值得一试。从上仗的最后一百米可见，马儿于末段越走越劲。」

「金钻贵人」在2022/2023年度马季成绩骄人，合共取得八胜。

「我认为马儿目前的首本途程是1400米，但此刻没有合适选择。我们会尝试让牠放松来跑，再观察牠冲刺时的表现。马儿晨操时的感觉良好。马房把牠照顾得无微不至，牠心情愉快，态况令人满意。」