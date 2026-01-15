Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场浮世绘｜东瀛三驹剑指杜拜

马圈快讯
更新时间：16:16 2026-01-15 HKT
发布时间：16:16 2026-01-15 HKT

日本赛马团体社台纯种马会(Shadai Thoroughbred Club)日前在其官方网站宣布，他们旗下的「远观天象」，已报名参加三月二十八日杜拜美丹马场举行，途程为千八米的杜拜草地大赛；此驹在日本先后赢出四场一级赛，今次将是其首次远征杜拜。另外，去年秋季天皇赏冠军「蒙面舞会」，则已报跑途程二千四百米的杜拜司马经典赛和杜拜草地大赛，届时会否出发，以及竞逐哪一场大赛，则稍后再决定。

「远观天象」在日本先后赢出四场一级赛，今次将是其首次远征杜拜。
「远观天象」在日本先后赢出四场一级赛，今次将是其首次远征杜拜。

另一方面，日本另一匹泥地明星马Mikki Fight，将出战杜拜世界杯，会继续交由骑师李慕华主辔。练马师田中博康表示，该驹刚在十多日前上阵，在大井竞马场举行的东京大赏典跑第二，为了让马匹有足够时间休息，所以将避战沙特杯，直接参加杜拜世界杯。

文杰

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
21小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
7小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
2026-01-14 16:28 HKT
湖南女童疑因找不到妈妈，在停车场激动晕倒后死亡。
00:09
湖南妇偷偷离开前夫家 9岁女寻母未果哭死街上︱有片
即时中国
5小时前
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？
影视圈
6小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
2026-01-14 12:20 HKT
乐龄人士消费投诉｜七旬妇遭狂Sell 40万美容疗程 550次疗程要2年做完？美容院因一原因拒退款
03:05
乐龄人士消费投诉｜七旬妇遭狂Sell 40万美容疗程 550次疗程要2年做完？美容院因一原因拒退款
社会
6小时前
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
19小时前