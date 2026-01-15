马场浮世绘｜东瀛三驹剑指杜拜

日本赛马团体社台纯种马会(Shadai Thoroughbred Club)日前在其官方网站宣布，他们旗下的「远观天象」，已报名参加三月二十八日杜拜美丹马场举行，途程为千八米的杜拜草地大赛；此驹在日本先后赢出四场一级赛，今次将是其首次远征杜拜。另外，去年秋季天皇赏冠军「蒙面舞会」，则已报跑途程二千四百米的杜拜司马经典赛和杜拜草地大赛，届时会否出发，以及竞逐哪一场大赛，则稍后再决定。

另一方面，日本另一匹泥地明星马Mikki Fight，将出战杜拜世界杯，会继续交由骑师李慕华主辔。练马师田中博康表示，该驹刚在十多日前上阵，在大井竞马场举行的东京大赏典跑第二，为了让马匹有足够时间休息，所以将避战沙特杯，直接参加杜拜世界杯。

文杰