廖龄仪「极上纱珑」乘勇出击

女马主廖龄仪除了是华人练马师罗富全的衬家外，她亦很支持香港赛马运动，曾经养过「四小福」、「俏芳华」、「妙芳华」等驹，现时是「极上纱珑」（马主24/25罗富全练马师赛马团体）的马主成员之一。

「极上纱珑」周末将报争第一场千四米，此马上场在港初出即胜，廖龄仪赛后受访时提到，「极上纱珑」是全哥和其儿子罗峻泺一起挑选来港。虽然马儿在港初出赢千二米，但马儿走来大步，相信爱驹可以跑更长的途程。今场罗富全部署「极上纱珑」增程跑千四米，相信绝非无的放矢，有力再交出佳绩。

陈嘉甜

