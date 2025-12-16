Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

艾兆礼「劲好运」「魅力星」

马圈快讯
更新时间：17:32 2025-12-16 HKT
发布时间：17:32 2025-12-16 HKT

艾兆礼刚战策骑「远飞标枪」竞逐香港杯卫冕战，可惜不敌「同工之妙」只能屈居亚军，他今晨表示坐骑已跑出最佳水准，可谓败不足辱，目前心情亦已放眼明晚跑马地夜赛，希望胯下六匹坐骑，能够为自己带来头马进帐，其中以「劲好运」和「魅力星」两驹最具争胜机会。

劲好运争三连捷

「劲好运」最近状态回勇，前仗在谷草一六五○米赢出转仓后首场头马后，上场回到三班上阵，即使排外档起步，却依然爆冷再赢。明晚此驹再跑同程，艾兆礼坦言仍有望再捷：「现年六岁的『劲好运』阵上演出准绳，最近终于把握机会取得连捷，即使今次需要多负六磅出赛，但实际负磅仍只是一二五磅，理应不会构成压力，加上牠排在有利的二档起步，以及再跟实力相若的马匹对战，部分更是上仗的蹄下败将，包括『南区之星』和『我做到』等，只要『劲好运』能发挥出本身最佳水准，便有机会争取三连捷。」

魅力星收复前失

蔡厩「魅力星』上周三在谷草千二米上名，明日匆匆再出，竞逐第二场五班一千米，艾兆礼说：「此驹的质素不差，早前曾经接连在田草赛事上名，即使之后演出稍见回落，但上仗又见回勇，当时马儿走来有前有后，末段仍有余力拼至过终点，表现不俗，而牠赛后亦维持状态，今次转跑一千米，以其速度可以胜任，希望届时有较佳际遇，能够收复前失，赢回一场头马。」

最后，艾兆礼表示「飚志」上仗赛前操练表现不差，而复出跑稍短的千二米亦所负不远，证明状态正逐渐回勇。赛后马儿操练持续，状态渐复旧观，今次牠回师唯一在港赢马路程，肯定更合脚法，「飚志」有望在此再进一步，走入前列一席。

文杰

