浪琴香港国际赛事│香港三匹天王级赛驹 扬威浪琴香港国际赛事闪耀国际舞台

2025年浪琴香港国际赛事昨天下午（12月14日星期日）在沙田马场上演了多场世界级赛马赛事，并缔创多项历史纪录。香港赛马会行政总裁应家柏于赛后盛赞此赛日为一个极为特别的一天。



香港赛马昨天再度成为全球马坛焦点所在，当中「浪漫勇士」在总奖金高达四千万港元的一级赛浪琴香港杯中破纪录第四度勇夺冠军，以及「嘉应高升」与「遨游气泡」分别顺利蝉联总奖金高达二千八百万港元的浪琴香港短途锦标及总奖金高达三千六百万港元的浪琴香港一哩锦标两项一级赛。应家柏指昨天四场大赛绝对展现了世界级水平。



应家柏说︰「我们认为，昨天是极为特别的一天，让我们见证了一幕幕超卓的运动比拼。昨天赛事共吸引13,370名海外及中国内地旅客参与，这是一项新纪录，此数目是去年国际赛的两倍。昨日的入场人数中，中国内地旅客更接近10,000人，较去年增加逾五成。昨季至昨，单单沙田马场入场观赛的游客人数已超过110,000人。」



「总括而言，赛事单纯从竞赛角度来看，绝对展现了世界级水准。（12月10日星期三的）浪琴国际骑师锦标赛是无与伦比的序幕，但昨天毋庸置疑是我们所能期待的极致巅峰水平。」



「我相信这是香港赛马史上最精彩绝伦的赛事日之一。」

香港赛马会行政总裁应家柏及赛马事务执行总监夏定安 (图)，于2025年浪琴香港国际赛事圆满结束后会见传媒。



香港的三匹天王巨星「嘉应高升」、「浪漫勇士」及「遨游气泡」，均连续第二年于这个旗舰级国际赛事日摘下一级赛冠军殊荣；而海外佳驷「同工之妙」则扬威长途一级赛浪琴香港瓶。昨天共有48,494人进场观赛，见证这些顶级佳驷的夺冠时刻。



应家柏表示︰「浪琴香港瓶一战确实相当精彩。头马『同工之妙』绝对是匹优质赛驹，而去年此赛盟主「远飞标枪 」则跑获亚军，充分印证香港瓶是一项高水准赛事，两驹均再次交出在角逐凯旋门大赛时的好表现。我要借此机会再次感谢上周庆祝生辰的练马师费伯华，希望这场大赛头马对他及有亲身来港的妻子来说，会是一份不错的生日礼物。」



应家柏形容「嘉应高升」是他历来见过最出色的短途马。该驹昨天在浪琴香港短途锦标中轻松大胜对手，为练马师大卫希斯及骑师潘顿再添殊荣。

香港赛马会行政总裁应家柏 (图)，形容「嘉应高升」是他历来见过最出色的短途马。



他说：「我认为牠的动作有如行云流水，而牠是我历来见过最出色的佳驷，至少在短途组别如是。牠再次展示了本身绝对是香港其中一匹最伟大的赛驹。牠是我一生中所见过最出色的短途马。牠自出闸起便力压其他世界级赛驹，简直超凡出世，令人赞叹不已。」



「至于浪琴香港一哩锦标，香港赛马史上至昨只曾产生过两匹三冠王。昨次『遨游气泡』能够在赛事中力抗年初曾在杜拜击败『浪漫勇士』的『神志勇进』等顶尖对手而成功抡元，实在万分出色。马儿在最后五十米以无比斗心与决心追赶『神志勇进』的表现异常惊艳。恭喜潘顿及姚本辉。」



「能够见证『浪漫勇士』开创史无前例的成就，以压倒性姿态第四次胜出浪琴香港杯，的确妙不可言。此驹迄昨的累积奖金已冲破二亿四千万港元大关，而沈集成及麦道朗与这匹马王级良驹合作无间，居功至伟。」

「嘉应高升」技压群雄，再次捧走一级赛浪琴香港短途锦标冠军。

「遨游气泡」扬威一级赛浪琴香港一哩锦标，摘下第六项一级赛冠军。

「浪漫勇士」缔创纪录第四度胜出一级赛浪琴香港杯。

「同工之妙」攻下一级赛浪琴香港瓶。

「对我们来说，能看到香港这个只有约一千三百五十匹现役马、占全球赛驹数目仅百分之零点七的赛马地区，拥有如此级数的赛驹在此服役，著实令人振奋。我也希望恭喜三位香港练马师以出色的训练安排取得空前成功，很高兴两位本地培育练马师能在一级赛中实现如此成就。」



应家柏也表示韩国天王郑智薰 RAIN及人气乐团Now United在场内的倾力演出，为今天旗舰级赛马日的顺利举行及香港赛马再次闪耀世界马坛更添色彩。他也向一直鼎力支持此项旗舰盛事的赞助商浪琴致以衷心感谢。



香港赛马会赛马事务执行总监夏定安说：「应家柏多年前提出『同一马会、同一团队、同一目标』这个构想，而浪琴香港国际赛事正正体现了这个构想。」



「昨日的赛事得以圆满举行，不仅是赛事部，也是马会各个部门全体同事共同努力的成果；我们看到了他们是如何出色、卓越。」



「今年此赛日吸引到的国际注视可说是前所未见，马会对此一切实在无限感激。」