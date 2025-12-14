马场密探048｜「遨游气泡」卫冕成功

今午第三场国际一级赛，香港一哩锦标，结果开岀上季翻版连赢，今赛入直路后，上届亚军「神志勇进」率先岀头，但在其内侧竞跑的上届冠军「遨游气泡」在潘顿胯下仍奋勇向前，且在终点前力鞭下，终于越过对手，成功卫冕香港一哩锦标，潘顿今日则赢岀两场一级赛。

赛后「遨游气泡」马主程志辉说：「赛前我们对『遨游气泡』有一定信心，马儿刚周四在晨课操练走势很好，状态比之前更好，由于麦道朗之前需要骑『浪漫勇士』，因此我们找潘顿骑『遨游气泡』，今场潘顿发挥『遨游气泡』一绝。『遨游气泡』未来的目标是三冠长途系列。」

练马师姚本辉说:「『神志勇进』和『遨游气泡』末段力斗时，我心情有点低落，因为『神志勇进』的走势很强劲，我以为『遨游气泡』会斗输，很开心见到『遨游气泡』反先对手赢马，潘顿发挥得非常好，真是顶级骑师。『遨游气泡』排十二档，潘顿克服外档，成功赢马，此马上场由二千米缩程跑千六米，操练程序没有大改变，最重要是我要令马儿开心和充满新鲜感。『遨游气泡』今季余下的目标与上季相若，便是部署牠进军三冠长途系列。」

