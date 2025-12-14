RAIN马匹亮相圈劲歌热舞

每年一度国际马坛盛事「2025浪琴香港国际赛事」于今日（12月14日）在沙田马场举行，公众于下午3时半或之前进入沙田及跑马地马场，可获赠指定「国际赛CAP帽」一顶，不少马迷入场时都取帽留念。

另外，韩国巨星RAIN郑智薰今日（12月14日）为年度马坛盛事香港国际赛事现身沙田马场担任开幕表演嘉宾，于马匹亮相圈献唱，劲歌热舞，引起歌迷尖叫欢呼，热血沸腾。

陈嘉甜

