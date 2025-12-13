Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

浪琴香港国际赛事│「嘉应高升」育马者期待见证马儿卫冕浪琴香港短途锦标

马圈快讯
更新时间：15:11 2025-12-13 HKT
发布时间：15:11 2025-12-13 HKT

「嘉应高升」将于周日（12月14日）在沙田竞逐总奖金高达二千八百万港元的浪琴香港短途锦标（1200米一级赛），盼能击败一众主队及海外菁英缔造十六连胜之佳绩。大战举行在即，纽西兰育马者Fraser Auret直言为培育出「嘉应高升」这匹顶尖短途佳驷深感自豪。

纽西兰国土虽小，但向来盛产冠军级佳驷，而Fraser Auret正是在该国北岛的中部地区（Central Districts）从事练马及马贩工作。

但不论Fraser Auret在练马及马匹买卖方面的成就如何，他将以培育出「嘉应高升」这匹广获认同的全球最佳短途马而为人铭记。

「嘉应高升」是牠的母亲Missy Moo的首胎，而Missy Moo则出自父系Per Incanto。 Fraser Auret强调，即使到了浪琴香港短途锦标举行当天，他除了为「嘉应高升」感到自豪外，不会因为没有把牠留给自己训练及派牠出赛而感到后悔。

他说：「说到底，我们这行业全靠出售优质马匹维生。没有人能料到『嘉应高升』可达至如此境界。话虽如此，我们以出售潜力有待发掘的年青马匹而自豪。我们热爱整段过程的每一刻。」

Auret目前在邻近北巴马斯顿（Palmerston North）的旧Marton马场训练六十驹。由他训练的Missy Moo为其中一位客户赢得五场头马后，成为他旗下的繁殖母马，开启了他的育马之路，而「嘉应高升」更是他首匹培育的马匹。

「Missy Moo甚具天赋，但牠其中一条腿有毛病，最终要退役。马儿之后也受同一条腿的问题困扰，导致牠仅产下了两胎。」

「我们始终会为马匹做正确选择。如果马匹的后腿患有关节炎，就代表牠怀孕次数越多，承受的痛楚也会越大。我们只是做了对马儿最合适的事情，这是我们的首要考量。」

Fraser Auret早前参观了大卫希斯位于沙田的马房。「嘉应高升」的同母弟弟「嘉应骏升」同属大卫希斯厩下，将于周日浪琴香港国际赛事日的头场赛事第四班靓虾王让赛（1400米）出赛。

「能够有机会前来看看牠们实在太好了。牠们住在相邻的马格。」

「当你交棒给另一位练马师时，一切都不再由你控制。我想我此刻的感受是无比自豪。我们在中部地区工作，一向能超越自我，培育及训练出能够竞逐世界各地赛事的赛驹。」

Fraser Auret现时拥有七匹繁殖母马，而他刚得悉其中三匹均已怀有「嘉应高升」的父系「特快班车」的子嗣。

