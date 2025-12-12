浪琴香港国际赛事│浪琴香港一哩锦标麦道朗深信「表之银河」有力再下一城

麦道朗上月在中银香港「私人财富」马会一哩锦标（1600米二级赛）首次策骑「表之银河」上阵，击败一众星级赛驹抡元。他在周日（12月14日）的浪琴香港一哩锦标（1600米一级赛）将继续伙拍该驹上阵，与不少该仗对手再度交锋，并期望届时的阵上形势发展会与该仗相若。

这对人马组合将挟佳绩出争这项总奖金高达三千六百万港元的一级赛。六岁的「表之银河」上仗于末段沿内栏以劲势追前，击败「阳光勇士」、「越骏欢欣」及「祝愿」抡元。这四匹本地佳驷将于周日再度交锋，形成一股强劲的势力。

上仗虽然是「表之银河」自去年10月赢得二级赛沙田锦标（1600米让赛）后首次报捷，但该驹一直具备潜力成为一级赛盟主，而由麦道朗主辔可能是牠取得突破的关键。

麦道朗在沙田马场的记者招待会上表示：「马儿上仗的表现令我印象深刻，其后的试闸表现更胜一筹。我认为牠该仗后状态更出色。」

「我们一直都知道牠是匹十分优秀的赛驹，只是有时牠会因为自己的跑法而欠缺运气，但马儿的实力绝不逊于任何赛驹，只是需要运气之助。」

「今仗出马众多，而马儿惯常留前斗后，需要快步速配合，但牠绝对有能力战胜对手。马儿已达到这个级数，而且给人的感觉良好。」

「红运帝王」上仗不敌「表之银河」仅取得第十二名，但鞍上人布文认为此驹今仗可望交出更高水准。

「红运帝王」于4月在富卫保险冠军一哩赛（1600米一级赛）中击败「遨游气泡」夺冠，今仗如能复制当时的表现，将有望跻身争标行列。布文认为有理由保持乐观。

布文说：「马儿通常需要一些时间才能达至巅峰状态。我感觉今年又出现相同的模式，牠目前的状态较上仗表现出来的更好。相信牠的状态于数月后会再有进境，但现时的状态足以交出优异表现。」

「今仗竞争非常激烈，『红运帝王』必须发挥最佳水准才能取胜。牠的进展很好，感觉也良好，身心状态俱佳。」

「祝愿」上仗虽然负于「表之银河」仅取得第四名，但布文视这匹五岁马为最具威胁的对手。

布文说：「我非常敬佩『祝愿』，认为牠上仗表现失准后，今仗可及时反弹。这将是全日竞争最激烈的赛事。」

「『红运帝王』斗志非常旺盛，每次都会全力以赴。牠喜欢顺其自然地竞跑，若在中段畅通无阻，于最后二百米就有力争胜。」

本周日（12月14日）沙田马场合共编排十场赛事，头场第四班靓虾王让赛（1400米）将于下午十二时二十五分开跑。