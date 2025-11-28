全球最佳赛驹「格伦岛」远征日本杯与当地顶级佳驷一决高下

获评为全球最佳赛驹的「格伦岛」将于周日（11月30日）亮相东京竞马场，竞逐总奖金高达十亿九千万日圆（约合五千五百零四万港元）的日本杯（2400米一级赛），争取成为二十年来首匹在此赛夺魁的海外佳驷。

「格伦岛」将与十七匹当地赛驹同场较量，冀摘桂而回，与2005年冠军「傲家声」看齐。古万尼训练的「傲家声」当时以2分22.1秒刷新场地纪录时间抡元，该纪录直至2018年才被李慕华策骑的头马「杏目」以2分20.6秒打破。

「格伦岛」在最新公布的浪琴全球最佳赛驹排行榜上位列榜首，今仗将继续伙拍巴米高争功。李慕华则续策三岁良驹「蒙面舞会」上阵，力求追平武豊五胜此赛的纪录。

李慕华至今已凭「伏特加」（2009年）、「杏目」（2018年及2020年）及「春秋分」（2023年）四夺日本杯。他今仗的坐骑「蒙面舞会」上仗于11月2日在东京竞马场角逐秋季天皇赏（2000米一级赛），以出色姿态夺标，现时广获憧憬为新一匹马王级赛驹。

葛威法麾下佳驷「格伦岛」今仗力争一级赛四连胜，但李慕华相信「蒙面舞会」目前正处巅峰状态，有力击退强敌，再在一级赛摘桂。

李慕华说：「『蒙面舞会』已经攻下（秋季）天皇赏，而赢得（秋季）天皇赏的赛驹经常也会扬威日本杯。我有信心我们能够再下一城。」当年「杏目」（2020年）、「春秋分」（2023年）及「胜局在望」（2024年）均曾在秋季天皇赏夺魁后捧走日本杯。

被问到「蒙面舞会」与「杏目」及「春秋分」相比如何时，李慕华说：「还差一点，仍未达到同一水平，但牠正朝著这方向前进。我相信牠会持续进步。」

「格伦岛」最近三仗连赢圣格卢大赛（2400米）、英皇锦标（2392米）及英国冠军锦标（1993米）三项一级赛。

这匹四岁佳驷抵达东京后适应良好，在随行厩侣Le Nomade的陪同下进行日常操练，表现令练马师感到满意。

今届日本杯齐集近三届东京优骏（日本打吡大赛，2400米一级赛）冠军，分别是「键琴高奏」（2023年）、「野田分位」（2024年）及「北十字星」（2025年）。「北十字星」于10月5日在巴黎隆尚角逐凯旋门大赛（2400米一级赛）仅能以第十四名过终点，令人失望，但预计今仗将可强势反弹。

「北十字星」的练马师齐藤崇史说：「马儿在凯旋门大赛中受到考验，自最外档出闸后未能切入，并在阵上抢口。」

「野田分位」于4月在杜拜司马经典赛（2410米一级赛）中击败「格伦岛」抡元，其后于8月在约克举行的国际锦标（2051米一级赛）中败于「监察官」，取得第五名，今仗休后复出。

练马师安田翔伍说：「由于日本的夏季酷热，我安排牠在英国避暑。马儿在返回日本后一切无恙。」

在去年的日本杯中与「真命新帝」并列亚军的「坚韧力」，阵上曾两次在「格伦岛」之后过终点，今仗再次挑战这匹远征能手。

练马师尾关知人表示︰「这次将会是『坚韧力』第三次与『格伦岛』较劲。虽然『格伦岛』阵上曾先于『坚韧力』过终点，但我认为『坚韧力』这次在主场应战可望反先该驹。」

日本杯编为海外赛事第一组第一场，将于香港时间11月30日（星期日）下午二时四十分开跑。