「嘉应高升」谈笑用兵攻下中银香港私人银行马会短途锦标  力迫香港赛驹最多连胜纪录

总奖金高达五百三十五万港元的二级赛中银香港私人银行马会短途锦标（1200米），今日（11月23日星期日）在沙田马场举行。香港马王「嘉应高升」再次展现本身卓越的力量及速度，以极轻松姿态气走一众强敌摘桂，将其连胜纪录延续至第十五场，继续向缔创赛马历史新一页迈进。



「嘉应高升」（128磅）由去年初至今未逢敌手，今次牠顺利击败九匹对手，以1分07.33秒的出众时间完成赛事。虽然鞍上人潘顿跑至最后一百米经已按缰，将坐骑逐步收慢，这匹佳驷仍能缔下沙田1200米草地赛历来第二快时间，只稍慢于同样由牠所保持的1分07.20秒纪录时间。



这匹全球现今最高评分短途赛驹今日排第十档，起步清脆俐落，沿途留居放头马「美丽第一」之后的第二位竞跑。虽然今赛第二段，即最后八百米至四百米一段途程本身的步速快至21.93秒，潘顿赛后仍表示赛事整体步速仍未够快，足证「嘉应高升」现阶段的实力何等雄厚。



转入直路后，潘顿随即展开催策，「嘉应高升」早至最后二百米经已奠定胜局，轻松直奔终点，结果以二又四分三马位之先夺得冠军。「举步生风」（123磅）后上追入第二名，「骄阳明驹」（123磅）再落后「举步生风」一又四分三马位跑获季军。



摘下此赛后，「嘉应高升」将其连胜佳绩增至十五场，仅次于两匹传奇赛驹「精英大师」（十七连胜）及「金鎗六十」（十六连胜），在中国香港赛驹最长连胜纪录中暂居第三位。

这匹「特快班车」的儿子将于12月14日，力求卫冕总奖金高达二千八百万港元的一级赛浪琴香港短途锦标（1200米）。潘顿今次赛后同样对马儿的表现赞不绝口，他表示此驹于10月18日在澳洲悉尼攻下一级赛珠穆朗玛峰锦标（1200米），回港稍事休息后，其成熟程度再进一步。



潘顿说：「牠看来一直继续进步，心智上已变得更为文静及成熟。我很难说牠的实力是否继续提升，抑或牠会达至更高层次，但明显地马儿现时十分享受牠的各项任务，并且应付自如。」



「今日我尚未全力催策牠，马儿已能交出卓越表现，当然是件美事。这是牠远征回港后的首仗，能够顺利获胜当然增强我们的信心。我从未见过牠的外观如此吸引，很高兴牠也在赛事中表现得如此理想。我们赛前都希望牠可以做得到，马儿也一如预期，不负我们所托。」



潘顿续说：「跑至赛事中段，由『美丽第一』将步速略嫌拖慢了一点。我知道我们今赛的速度已接近此程纪录时间，但牠（『嘉应高升』）在领放马之后看来仍想速度快一点。这就是此驹的可爱之处，沿途步速愈快，牠的表现会愈见出色。」



「我其后须让马儿顺势上前，否则这会对牠带来反效果。」



「嘉应高升」的练马师大卫希斯说：「从肉眼所见，我认为这可能是牠历来演出最佳的其中一仗。与以往好几场杰出头马相比，包括去年胜出此赛在内，牠今仗的取胜姿态同样轻易，但我认为今日可能较去年他（潘顿）冲线前向镜头献吻那一次，更为出色一点。」



「潘顿对此亦有同感。他认为马儿今次取胜给他的感觉，为过去十五仗中最佳，这是个极佳的预兆。观乎马儿今日受马迷追捧的程度，牠以这样出众的姿态获胜绝不为过。牠再度以阵上表现证明现时状态大勇。」

大卫希斯续道：「今日牠的体重达至1158磅，为在港服役各仗中出赛体重最高的一次，足证马儿体型现已更为长成、更具力量、而且实力更进一步。」



「能够训练这匹超级佳驷，确是梦想成真。我十分感谢与马儿一同远征海外的马房团队成员，他们一直悉心照顾此驹，马儿回港后的态况看来比出发前更佳。」



「我们将以2026年的珠穆朗玛峰锦标作为牠明年的长远目标。当然，三周后的国际大赛是我们的短期目标，以及下一个箭头所在，对此我们引颈以待。」

何泽尧凭苏伟贤马房的「马宝宝」再添头马进账。



另一方面，浪琴国际骑师锦标赛本地培育骑师代表参赛席位的争逐战更趋白热化。本季至今成绩最佳的两位土生土长骑师何泽尧及周俊乐，今日在沙田日赛中各自赢得头马。本年度浪琴国际骑师锦标赛将于12月10日在跑马地马场上演，而本地培育骑师代表的参赛席位谁属，将于本周三（11月26日）跑马地夜赛后揭晓。



何泽尧今日伙拍由苏伟贤训练的「马宝宝」（127磅），胜出头场第四班中银香港跨境服务让赛（1200米）。其后周俊乐则凭姚本辉马房的质新赛驹「天赐喜」（122磅）在第九场第三班中银信用卡让赛（1200米）之胜，扳回一城。现时何泽尧仍以十一场头马，暂时稍微领先共得十场头马的周俊乐。



而浪琴国际骑师锦标赛另一参赛席位，看来属布文及霍宏声之争。布文今日在赛事中策骑由吕健威训练的顶磅马「做好自己」（135磅），胜出第三场第四班中银人寿让赛（1400米）。现时布文（十四场）仅以一场头马差距，暂居霍宏声（十五场）之后，两人均冀能在周三的决定性赛事日争取佳绩。



下一个香港赛事日将于本周三（11月26日）晚上在跑马地马场举行。