马场密探048｜「浪漫勇士」复出赢马会杯

马圈快讯
更新时间：17:49 2025-11-23 HKT
发布时间：17:49 2025-11-23 HKT

今日第三场国际二级赛马会杯，前马王「浪漫勇士」伤瘉复岀，但演岀依然理想，全程守在前列位置，入直路后越过前领马「遨游气泡」，以一点四倍大热胜出。

赛后「浪漫勇士」马主刘栢辉说：「『浪漫勇士』做完手术，今场复出，结果一出即在马会杯胜出，令我松一口气，马儿今场比我想像中赢得更轻松，增强了我对牠未来的信心，牠今场赢得很轻松，比我想像中表现更好，牠已经回复昔日战斗力旺盛的时期，因此我对牠下一场进军十二月香港杯十分期待。」

练马师沈集成说：「赛前我和麦道朗倾战略，预计会出现慢步速，由于『浪漫勇士』不喜欢放头，牠喜欢留住有遮挡，即使遇慢步速，我们也不太担心。『浪漫勇士』曾经做过手术，我感谢马房兽医、马伕、策骑员，以及整个马房团队对该驹的悉心照料，马儿今场虽然伤愈复出，但大家见牠行沙圈神态自若，外表仍然很靓，我们整个马房都很爱锡马。『浪漫勇士』下一场将跑国际赛，面对日本、欧洲等对手，将会是不同层次。对于『浪漫勇士』来说，是个挑战，但『浪漫勇士』从来不惧怕挑战。另外，我要多谢布文，他的缰绳很好，即使知道帅权是麦道朗，但布文常常在晨课帮手教『浪漫勇士』，令马儿不再斗口。」

按下图睇更多相片：

