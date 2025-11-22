希斯「嘉应高升」「威利金箭」

练马师希斯刚周三晚凭「建测群英」和「友爱心得」起孖，令其今季头马数字上升至十八场，明日沙田赛事，希斯再次大军压境，除了马王「嘉应高升」之外，还有多匹实力马列阵，他接受访问时访露，「嘉应高升」和「好友心得」固然具争胜机会，初出自购马「威利金箭」亦是争胜份子。

嘉应高升仍在进步

「嘉应高升」至今已连胜十四场。

马王「嘉应高升」和今季三战全胜的「好友心得」将出战马会短途锦标。希斯分析说:「『嘉应高升』今季仍在进步，不但早前赢出珠穆朗玛峰大赛，回港后状态进展良好，此驹至今已连胜十四场，逐渐逼近『金鎗六十』和『精英大师』的连胜纪录，所以未来这几场赛事都十分重要，马儿亦有备而战，至于『好友心得』今季初出赢马后，鞍上人班德礼认为马儿赢马的表现，乃其在港所策骑过的马匹中最佳，果然之后再赢两场，今次两驹同场比拼，我认为『好友心得』未足以压倒『嘉应高升』，但仍希望牠们一同取得佳绩归来。」

威利金箭走势出色

「威利金箭」来港前曾在澳洲赢出三级赛。

第九场三班千二米，来港前曾在澳洲赢出三级赛，又在一级赛考菲尔德坚尼跑第五的今季自购马「威利金箭」将首度登场，希斯说:「『威利金箭』来港前赛绩良好，来港后操练正常，马儿操练时走势出色，之后几课试闸亦表现甚佳，状态正循序渐进冒升，今次初出跑千二米应合脚法，希望届时牠发挥出晨课和试闸时水准，争取最佳成绩，以便稍后能够出战四岁马经典系列赛事。」

另一方面，「直线力山」在二三年二月离开转仓他投后，最近终于重投希厩。练者表示当年该驹在马房困境时拉仓，但他仍很高兴现在能够重新接手训练，现时牠已提升其至足够状态迎战，明日列阵马会杯，「直线力山」未必能够挑战实力最强的「浪漫勇士」和「遨游气泡」，但他仍预期马儿会走得接近，而且他会因应牠的表现，再决定下月出战香港杯或香港瓶。

文杰