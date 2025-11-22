中银香港赛马日 蔡约翰马房精锐尽出

季初表现一般的香港冠军练马师蔡约翰将于周日（11月23日）在沙田举行的中银香港赛马日展开攻势，派出多匹实力分分别争夺三项二级赛锦标，力求提升马房的战绩。



蔡约翰今季至今暂取得五场头马，他认为列阵周日赛事的旗下菁英均已做好准备，可望交出佳作，并会以下月举行、总奖金合共高达一亿三千万港元的浪琴香港国际赛事为终极目标。



蔡约翰于约两星期前（11月9日星期日）的沙田赛日赢得三场头马，看似要一如过往在秋季展开攻势，力争在练马师榜攀上较高位置，惜他于其后的赛日均未能增添头马进账。这位殿堂级练马师将于本周日派出十三驹强势出击，冀能为马房重振声威。



蔡约翰是唯一在周日的三项二级赛中均有多于一匹参赛马的练马师。这位十三届香港冠军练马师将兵分三路，争夺中银香港私人银行马会短途锦标（1200米二级赛）。



蔡约翰说：「这些短途良驹都状况良好。牠们毫无问题，看来佳态洋溢。」

「骄阳明驹」将是蔡约翰扬威今届中银香港私人银行马会短途锦标（1200米二级赛）的主要希望。



「骄阳明驹」（123磅）虽然今季的表现未尽如人意，包括上仗于10月作季内首仗时在二级赛精英碗（1200米让赛）中仅得第五名，以及最近一次试闸表现欠佳，但此驹仍是蔡约翰扬威中银香港马会短途锦标的最大希望。「骄阳明驹」今仗的对手包括实力强横的全球评分最高短途马「嘉应高升」（128磅）。



「『骄阳明驹』上周在沙田试闸时表现令人失望，但这可归咎于场地状况。试闸前一晚有雨，我认为牠不喜欢受天雨影响的场地。布文认为马儿一切安好。牠感觉良佳，其后的操练表现正常。」



蔡约翰也会派遣持续进步的「精算暴雪」（123磅）及至今唯一曾击败「嘉应高升」的赛驹「气势」（123磅）角逐中银香港马会短途锦标。



蔡约翰说：「『精算暴雪』持续进步，今仗毫无疑问有力争取奖金。」



他接著说：「『气势』已由从化返港。牠看来精神饱满。大家可以留意得到，马儿现时更为轻身。」

「气势」是至今唯一曾力压「嘉应高升」抡元的赛驹。



两匹一级赛盟主「红运帝王」（128磅）及「永远美丽」（123磅）是蔡厩在中银香港「私人财富」马会一哩锦标（1600米二级赛）的争标希望，但牠们要面对近来马坛最炙手可热的新星「祝愿」（123磅）。



蔡约翰表示，周日的赛期对他旗下这两匹佳驷而言或许来得太早。



蔡约翰续说：「牠们通常于1月后的表现最好……但牠们现时体格及状态俱佳。牠们都曾在这班次取得头马，我们就拼一拼，且看两驹今仗的表现吧。」

一级赛盟主「红运帝王」将于中银香港赛马日上阵。



这位澳洲赛马名人堂练马师麾下一对赛驹「安骋」（123磅）及「有目共赏」（123磅），将在九驹列阵的中银香港马会杯（2000米二级赛）中面临最严峻挑战，与超级佳驷「浪漫勇士」（128磅）及三冠王「遨游气泡」（128磅）同场较量。



蔡约翰表示：「马儿的状态相当不错，牠们显然仍在进步，相信牠们于12月14日将会接近最佳水准。我相信牠们训练的时间越长，表现会越好。」



本周日（11月23日）沙田马场将举行中银香港赛马日，头场第四班中银香港跨境服务让赛（1200米）将于下午十二时四十五分开跑。