彩虹邨重建｜ViuTV新剧热播唤起最美屋邨回忆 旧街坊赞魅力胜私楼 配套自给自足如闹市绿洲

现正热播的ViuTV剧集《日落下的彩虹》，以即将面临清拆的彩虹邨为真实背景，透过细腻动人的小故事，刻划出家族情感。剧中一个单元讲述三姊弟区家乐（强尼 饰）、区家瑶（周家怡 饰）和区家齐（梁业 饰）因公屋分户及家财问题撕破脸。这段情节被不少观众大赞极度「贴地」，同时亦唤起大众对这座「香港最美屋邨」的关注。有彩虹邨旧街坊向《星岛头条》忆述，其外公在60年代即使已有足够资金购入私楼，但仍选择入住当时最新颖的公共屋邨彩虹邨，足见其在市民心目中的吸引力，绝不逊于私人屋苑。

一家七口住300呎 工友邻里共聚一堂

80后旧街坊Sam向记者分享了一段珍贵的家族记忆，他的外公于60年代在新蒲岗一间纺织厂任职裁缝，由于彩虹邨与新蒲岗工业区仅以一条彩虹道相隔，为求上下班便利，因此即使当年外公已有足够资金置业，最终仍毅然放弃购买私楼，选择举家入住彩虹邨。

当时正值香港工业起飞的六、七十年代，新蒲岗一带工厂林立，Sam的外公、母亲及家人均在区内谋生，彩虹邨亦顺理成章成为工厂员工聚居的大本营。他忆述，在那个年代，街坊之间不仅是左邻右里，不少更是同厂工友甚至师徒，彼此关系格外紧密，最记得彩虹邨昔日的热闹，「每逢农历新年、中秋等大时大节，居民都会互相拜访，邻里之间充满人情味。」这种守望相助的凝聚力，成为了他心中无可取代的屋邨情怀。

香港工业起飞的六、七十年代，新蒲岗一带工厂林立。

酒楼办馆一应俱全 环境幽静如闹市绿洲

居住环境方面，Sam指出彩虹邨的单位设计较当时一般基层住宅完善得多，客饭厅、骑楼、独立厨房及浴厕一应俱全。当年一家七口蜗居于约300方呎的单位内，空间固然有限，自己要睡「上下格」碌架床，但由于社区配套极其齐备，一家人的生活从不感到匮乏。

事实上，彩虹邨是本港早期体现「自给自足」规划理念的公共屋邨。项目原规划已涵盖38间商舖、4所学校、银行、邮局以及大面积绿化与休憩空间，全面照顾居民的日常所需。

Sam回忆道，邨内酒楼、公园、士多办馆及文具等一应俱全，居民的日常起居基本不假外求。另外，彩虹邨楼宇布局开扬，犹如一座「围城」般将外围的繁嚣隔绝。即使四周被观塘道、龙翔道等车水马龙的主要干道包围，邨内仍能保留一份与外界截然不同的宁静感，形容是闹市中的「都市绿洲」。

他补充，对当时的基层市民而言，20层高的大厦配备升降机绝对是相当新颖前卫的设计，种种规划细节与巧思，无不令彩虹邨在一众公屋之中脱颖而出。

随着年岁渐长，Sam更深刻体会到彩虹邨无可比拟的地利优势。屋邨位处东九龙核心枢纽，交通网络四通八达：港铁彩虹站出口直达屋邨范围，乘搭观塘线可快速穿梭观塘、九龙湾、乐富及旺角等闹市；加上屋邨坐落于龙翔道及清水湾道交汇处，巴士及专线小巴路线选择繁多，往返港九新界以至西贡同样便利。

除了交通便捷，其周边的消闲配套亦非常完善。Sam指出，彩虹邨邻近九龙湾德福广场、淘大商场，以及钻石山荷里活广场等多个大型购物中心，生活娱乐一应俱全。更令他印象深刻的是，当年由屋邨往返旧启德机场极为快捷，却又幸运地未有明显受到飞机升降的噪音滋扰，真正做到「静中带旺」，绝对是市区难得的宜居地。

获建筑师学会银奖 规划作工业区「市肺」

翻查历史，彩虹邨于1962至1964年间分期落成，前身为九龙十三乡一带的农地，兴建时曾被称为「清水湾道廉租屋」。项目由香港历史最悠久的建筑设计公司之一巴马丹拿（Palmer & Turner）操刀。在1962年首批楼宇落成时，彩虹邨是全球楼层最多及人口最密集的公共房屋之一，占地达27英亩，建有8幢20层高的高座及3幢7层高的低座大厦，合共提供逾7,400个单位，可容纳高达43,300名居民。项目凭借在空间效率与宜居性之间取得良好平衡，荣获1965年度香港建筑师学会银奖。

在60年代初，彩虹邨月租约48至130元，对比当年毛衣厂工人月薪约150至300元，属基层家庭可负担而生活配套相对完善的居所。

除了前卫的建筑设计，彩虹邨的诞生亦承载着深远的城市规划意义。屋宇建设委员会早于上世纪50年代中叶规划屋邨时，已锐意将其定位为工业区的「市肺」，一方面纾缓市区住屋短缺，另一方面为东九龙工业发展提供稳定而庞大的劳动力。

张翘楚：具条件混合开发私楼

因应发展需要，彩虹邨最快将于2028年起分三阶段清拆重建，整个项目预计于2048年至2049年完成及入伙。重建后将提供约9,200个单位，较现时约7,400伙增加约1,800伙。

随着这幅市区罕有靓地重建，市场高度关注政府会否拨出部分用地予私人发展商。泓亮咨询及评估董事总经理张翘楚分析指，彩虹邨现时的楼宇高度仅为7至20层，而新建的公营房屋可高达50至60层。换言之，项目可以在不减少公营房屋单位数目的前提下，腾出剩余土地开发私人住宅及商业配套。

张翘楚进一步指出，彩虹邨地皮范围超过5公顷，绝对有空间将私人住宅与公营房屋混合开发，政府亦可借此引入私人资本，助力美化社区、增加优质的社区设施与商场配套。参考现时同区新盘造价达每平方呎18,000至21,000元，他估算该地段的住宅楼面地价可达每平方呎8,320元。

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