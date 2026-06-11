九龙塘豪宅沦银主盘 自2015年多次调低售价 惟一直未有成交

路劲基建前主席单伟豹私人持有的九龙塘喇沙利道25号（前称喇沙汇），项目最新上载销售安排显示，内容为「终止2026年5月22日发出销售安排资料(「该前销售安排」)下指明住宅物业出售通告」。

文中指，「该前销售安排并非由香港上海汇丰银行（作为发展项目承按人）发出。根据该前销售安排出售指明住宅物业将由2026年6月10日起终止。」相信项目已获银行接管，沦为银主盘。

喇沙利道25号共设有4伙复式单位，面积介乎4801至5295方呎，项目由2015年10月发价单并推售至今，期间虽然多次调低售价，惟一直未有成交。