Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龙塘豪宅沦银主盘 自2015年多次调低售价 惟一直未有成交

楼市动向
更新时间：16:37 2026-06-11 HKT
发布时间：16:37 2026-06-11 HKT

路劲基建前主席单伟豹私人持有的九龙塘喇沙利道25号（前称喇沙汇），项目最新上载销售安排显示，内容为「终止2026年5月22日发出销售安排资料(「该前销售安排」)下指明住宅物业出售通告」。

文中指，「该前销售安排并非由香港上海汇丰银行（作为发展项目承按人）发出。根据该前销售安排出售指明住宅物业将由2026年6月10日起终止。」相信项目已获银行接管，沦为银主盘。

喇沙利道25号共设有4伙复式单位，面积介乎4801至5295方呎，项目由2015年10月发价单并推售至今，期间虽然多次调低售价，惟一直未有成交。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业！中菜厅/宴会服务同步大地震 网民：又少一间好食嘅
沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业！中菜厅/宴会服务同步大地震 网民：又少一间好食嘅
饮食
6小时前
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
突发
19小时前
大棋盘︱医管局高层薪酬质询惹火 副局「窒机」、答非所问 「灾难级」应对惹劣评
大棋盘︱医管局高层薪酬质询惹火 副局「窒机」、答非所问 「灾难级」应对惹劣评
政情
8小时前
曾智华都转发！公司通告赞女秘书「一丝不挂」获升职？网民：水洗唔清 疯估疑是这类公司｜Juicy叮
曾智华都转发！公司通告赞女秘书「一丝不挂」获升职？网民：水洗唔清 疯估疑是这类公司｜Juicy叮
时事热话
4小时前
太古城母女堕楼｜母为公院社工 女童曾送院见心理医生 回家15分钟即堕楼亡
突发
38分钟前
《爱‧回家之三代同糖》8月隆重登场 车婉婉吴若希李茵彤接棒上阵 故事大纲全面公开
《爱‧回家之三代同糖》8月隆重登场 车婉婉吴若希李茵彤接棒上阵 故事大纲全面公开
影视圈
4小时前
家乡大地震毁屋 菲佣上工两日闪辞 雇主惨蚀$20000当请「香港3日2夜旅行」 网民疑劈炮另有内情｜Juicy叮
家乡大地震毁屋 菲佣上工两日闪辞 雇主惨蚀$20000当请「香港3日2夜旅行」 网民疑劈炮另有内情｜Juicy叮
时事热话
6小时前
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
影视圈
2026-06-10 15:45 HKT
亲属认尸后黯然离去。杨伟亨摄
太古城母女堕楼｜亲友殓房认尸 黯然离开
突发
4小时前
「呢啲家长害死细路！?」靓妈搭巴士畀BB睇手机遭狠批 引爆网络大战 结局大快人心｜Juicy叮
「呢啲家长害死细路！?」靓妈搭巴士畀BB睇手机遭狠批 引爆网络大战 结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
2026-06-10 16:40 HKT