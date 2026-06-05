元朗住宅地申建1035伙料通过 可建总楼面约44.32万方呎

政府去年放宽地面建停车场楼面豁免措施，新世界就持有的元朗公庵路一幅住宅地，因应相关措施而向城规会申请放宽高限，以将地库车场改在地面发展，以兴建2幢住宅，共提供1035伙，涉及可建总楼面约44.32万方呎。最新获规划署不反对，城规会将于今日审议，料会通过。

车场改地面缩短工期

规划署指，该申请曾咨询相关政府部门，并未接获负面意见，而且申请亦符合政府对私人发展项目中停车场豁免总楼面优化安排政策，申请人解释，透过将停车场移至地面，工程期可缩短6个月；故该署不反对上述申请，城规会将于今日审议。

视觉评估结果显示，建筑物高度增加幅度轻微，不会因建筑物高度增加而产生不良视觉影响。

拟议发展项目已加入多项设计优点，以提升居住环境质素。拟议发展在2座大楼之间预留约30米间距以及平台从公庵路和溱栢后移，符合「建筑物空间」或「庭院」概念，以在向风位置提供足够建筑物空间，不会产生不良空气流通影响。

项目位于元朗公庵路丈量约份第120约地段多个地段及毗连政府土地，即毗邻私楼原筑及溱栢之间，目前属「住宅（甲类）1」地带，申请略为放宽建筑物高度限制，以作准许的分层住宅用途。

地积比率约5倍发展

地盘面积约88642方呎，包括19095方呎政府土地，以地积比率约5倍发展，申请放宽增加2.5米高限至主水平基准上94.95米，以兴建2幢楼高26层（包括3层平台）的分层住宅，以提供1035伙，平均每户单位面积约428方呎，估计住客数目2691人，涉及可建总楼面约443208方呎，整个项目料于2030年落成。

涉及将原先位于地库的1层地下停车场在地面以上设置，以致建筑物地面以上高度需要增加1层，超出「住宅（甲类）1」地带在规划大纲草图所容许25层（不包括地下层）建筑物高度限制，故需要对作出轻微放宽。