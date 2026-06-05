乐风大角咀One Bedford Place7.3亿将售 新加坡财团接货 拟改装学生宿舍

曾由乐风集团持有的大角咀新商厦One Bedford Place，早前被银主接收，市场消息透露，银主已为物业觅得新买家，该全幢将以约7.3亿易手，准买家为新加坡财团，有意将该厦改装学生宿舍。

大角咀One Bedford Place位于必发道100号，早于今年初由银主推出招标，当时市场消息指，物业估值高达19.8亿。知情人士透露，物业有最新进展，接管人已为物业觅得新买家，为新加坡一间专门经营住宿的财团，看中该商厦具改装学生宿舍潜力，目前双方洽商至最后阶段，物业将以约7.3亿易手。

大角咀新商厦One Bedford Place全幢，将以约7.3亿易手。

平均呎价3967元

该全幢楼高29层，2024年落成，地盘面积约10043方呎，总建筑面积约184041方呎，若以易手价约7.3亿计算，平均呎价3967元，该厦地下至2楼为商舖楼层，3楼设空中花园，三楼以上则为商厦用途。此外，大厦另设合共69个私家车车位、5个电单车车位及5个轻型货车装卸位，部分配备快速及超级充电设施。

早前被银主接管

该物业由乐风集团透过收购旧楼后重建发展，首先于2018年以2.7亿收购必发道100至106号，随后再斥2.43亿收购必发道108至114号，两次收购共涉资逾5.1亿。集团并于2024年就此项目，以逾4.14亿完成补地价。换言之，项目收购价连同补地价计算共逾9.2亿，尚未计及起楼成本及利息。

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乐风集团创办人周佩贤烧炭轻生。资料图片

One Bedford Place为乐风集团首个被接管的物业，乐风于2012年成立，以「轻资产」发展模式打响名堂，截至2021年已完成26个项目，涉及工厦活化、旧区商厦及住宅重建等。然而，该公司在2023年同时发展8个项目，总投资额近100亿，在高息及市况转弱情况下，面临巨大财务压力，集团创始人周佩贤不幸于上月12日轻生。

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