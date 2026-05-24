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屯门时代广场398万成交 长情业主持货22年赚近5倍

楼市动向
更新时间：09:54 2026-05-24 HKT
发布时间：09:54 2026-05-24 HKT

近日整体楼价「价量齐升」，不少长情业主沽货获厚利。祥益区域董事袁思贤指，屯门时代广场B座中层6室，面积314方呎，议价后减价22万，以398万易手，呎价约12,675元，属市价成交。

据悉，新买家为同区业主，有感楼价仍可负担，决定增持多一间单位自住。而原业主于2004年以约67.8万购入，持货22年转手，帐面劲赚约330.2万或4.9倍。

海丽花园录「即睇即买」

祥益执行董事谢泽铭说，屯门海丽花园2座低层F室，面积412方呎的2房户，获外区客以365万「即睇即买」作自住，呎价约8,859元，属市场价成交。原业主于2011年以约169万购入，持货15年后转手，帐面获利约196万或1.2倍。

利嘉阁分行高级联席董事吴紫旭表示，元朗尚豪庭3座低层A室，面积约519方呎，以636万易手，呎价约12,254元。原业主在2016年以约536.5万买入，帐面获利约99.5万或18.5%。

中原分行资深区域营业经理胡耀祖指，马鞍山新港城B座低层06室，面积348方呎，议价后以450万易手，呎价12,931元。新买家为上车客。原业主于2015年以408万购入单位，帐面获利42万。
 

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