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陈伟霆沽北角柏傲山特色户 内地客2628万承接

楼市动向
更新时间：16:14 2026-05-18 HKT
发布时间：16:14 2026-05-18 HKT

楼市好转之际，连艺人亦沽货套现，中原分行资深分区营业经理黎富源表示，北角柏傲山1座平台户，面积1,040方呎，连约160方呎平台，属3房套间隔，最新以2,628万元获内地客承接，呎价25,269元。

据土地注册处资料显示，原业主为陈伟霆(Chan William)，与艺人陈伟霆中英文名字相同，料为同一人，他于2015年以2,651.3万元一手购入单位，持货11年易手，帐面微蚀约23.3万元或0.9%，若扣除当时各项回赠并计入多年租金收入后，料实质获利逾3成。

相关文章：陈伟霆劈价逾700万卖楼 9年前送北角柏傲山特色户予母亲 叫价2680万 拥逾5个物业
 

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