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金融公司进驻太古广场 月租23.8万 美联：工商舖逾亿大刁频现 首四月注册量额同创四年高

楼市动向
更新时间：11:12 2026-05-14 HKT
发布时间：11:12 2026-05-14 HKT

近期商厦租赁渐活跃，金钟太古广场3期一个单位，面积2559方呎，以每月23.8万租出，平均呎租93元，新租客为一间先进的金融公司。

金融交易公司进驻太古广场

金钟太古广场3期2楼6室，面积2559方呎，以每月23.8万租出，平均呎租93元，租约为期四年，由今年5月18日至2030年5月17日，租客Volant Trading Asia Ltd，为一间先进的金融交易公司。

根据该公司网站介绍，该间是技术驱动型交易公司，由量化交易员和技术人员组成，专注于自动化选择权、期货和股票交易，公司企业文化充满创业精神，员工队伍卓越，适应能力和强大。

金钟太古广场3期一个单位，以每月23.8万租出，平均呎租93元。
金钟太古广场3期一个单位，以每月23.8万租出，平均呎租93元。

美联：售价未见显著反弹

另外，根据美联工商舖资料研究部综合土地注册处数据，2026年首四个月全港工商舖注册量共录1608宗，按年升约5.4%，同期注册金额录约176.1亿，按年升约6.8%，额量同创四年同期新高。

美联集团行政总裁（住宅）暨美联工商舖行政总裁马泰阳认为，现时工商舖物业仍处于价格整固期，售价未见显著反弹，因如吸引资金趁低吸纳。

若以4月份市况作分析，工商舖注册量录得452宗，按月上升约7.6%，连续两个月上升，并创下12个月新高纪录；注册金额录得约69.1亿元，按月急升约53.0%，亦创今年以来新高。

4月录5宗逾亿元成交

另外，马泰阳指出，注册金额上升的主要原因，是大刁起动，4月份共录得5宗逾亿元成交，数目为三个月最多，逾亿元成交金额合共录得42.3亿元，已经创出自2025年5月以来的新高，显示大额资金开始加快入市步伐，进一步印证市场承接力正在增强。

工商舖三大板块4月份的注册量一同上升，尤其是商厦市场表现持续改善，不但额量齐升，而且升幅跑赢大市。

4月份商厦注册量录得113宗，按月上升约18.9%，创5个月新高；注册金额录得约47.2亿元，按月大幅上升约1.35倍，更创11个月新高。反映资金流向商厦等核心资产，成为带动整体工商舖市场反弹的重要动力。

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