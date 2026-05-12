细价楼连环录上车客承接 鲗鱼涌南丰新邨2房545万成交 呎价近1.4万

受惠楼价稳步上升、息口低企等一连串利好因素，带动上车客加快置业步伐，细价屋苑如将军澳新都城、鲗鱼涌南丰新邨、屯门菁隽等，连环录上车客承接，并且以市价成交主导。

原业主32年帐赚1.3倍

中原高级资深分区营业经理张略欣表示，鲗鱼涌南丰新邨4座高层B室，面积391方呎，最新获上车客以545万承接，呎价约13939元，属市价水平。原业主于1994年以236万买入单位，持货32年转售，帐面获利309万，单位期内升值约1.31倍。

鲗鱼涌南丰新邨4座高层B室，面积391方呎，最新获上车客以545万承接，呎价约13939元，属市价水平。

利嘉阁分行经理杨友铭表示，将军澳日出康城SEASONS PLACE 3B座中层E室，面积约322方呎，议价后以520万成交，呎价16149元，属市价成交。买家为外区上车客，属同屋苑一手向隅客，是次回流二手市场觅盘。据了解，原业主于2024年以476.7万一手买入单位，持货约2年转售，帐面获利43.3万，期内单位升值9%。

美联高级分区营业经理林健伟表示，将军澳新都城2期8座高层B室，面积约363方呎，议价后获首置客以578万承接，呎价约15923元，低市价约3%。资料显示，原业主于1998年10月以约164万购入上述单位，持货约28年转售，帐面获利414万，期内单位升值2.52倍。

菁隽低层呎价1.1万沽

祥益区域董事黄庆德表示，屯门菁隽低层18室，面积388方呎，2房间隔，单位最新获外区上车客以448万承接，呎价11546元，属市场价成交。据悉，原业主于2020年以约580万购入上址，持货6年转售，帐面蚀让132万，期内单位跌价约23%。

祥益区域董事邱家邦称，屯门悦湖山庄4座低层G室，面积592方呎，3房设计，单位最新获外区上车客以自由市场价512万承接，呎价约8649元，稍高于市价。

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