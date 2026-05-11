负资产宗数创近10季新低 受惠楼价升势不断 次季料下试6000宗｜曹德明

首季楼市交投畅旺，住宅按揭数字表现不俗。根据金管局住宅按揭统计数据，今年首季新取用按揭贷款额及宗数分别录得651.02亿元及12,990宗，按年同期分别增加160.22亿元（32.6%）及2,532宗（24.2%），均创近四年首季新高，反映楼市回暖带动按揭需求同步攀升。近期发展商继续积极推盘，一手市场将保持旺势，并带动二手市场稳步上升。此外，银行对住宅按揭取态亦愈趋积极，今年持续推出多元化按揭计划及加码优惠，以吸引优质客户，预计住宅按揭数字上升势头有望延续至第二季。

差估署楼价已连升10个月

另一方面，差饷物业估价署的最新资料显示，本港楼价已连升10个月，3月份私人住宅售价指数更创下自2023年11月以来，即逾两年的新高。鉴于楼价持续攀升，负资产个案大幅回落。金管局最新数据显示，今年首季负资产个案录得11,424宗，涉及金额550.37亿港元，较去年第四季录得的21,304宗及1,054.34亿港元，宗数及金额分别大减9,880宗（46.4%）及503.97亿港元（47.8%），金额及宗数均创近10个季度新低。

所谓负资产，是指「资不抵债」，现时楼价显著上升，使更多负资产物业的市值重回按揭贷款以上，从而推动负资产个案持续下跌。 虽然负资产个案仍维持在过万宗的水平，但在这些个案中，拖欠超过三个月未偿还按揭贷款的比率仅有0.5%，仍属偏低水平，反映本港业主还款能力稳健。

采高成数按揭买家显著减少

另一方面，近年采用高成数按揭的买家显著减少。根据香港按揭证券有限公司的资料显示，今年首季新取用按揭保险贷款的宗数为1,431宗，创下近七年来的季度新低。近年申请较高成数按揭的人数减少，意味著这批业主跌入负资产行列的潜在风险有所降低。

楼价持续上升，息口维持在合理水平，住宅物业整体风险相对可控，各大银行对按揭业务更具信心，加上经济逐步复苏，预计用家及投资者将加快入市步伐。近期部分发展商将其新盘提价出售，料楼价将保持升势，第二季负资产有望下试6,000宗水平，将有利楼按市场的健康发展。

曹德明

经络按揭转介首席副总裁