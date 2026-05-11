Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

负资产宗数创近10季新低 受惠楼价升势不断 次季料下试6000宗｜曹德明

楼市动向
更新时间：06:00 2026-05-11 HKT
发布时间：06:00 2026-05-11 HKT

首季楼市交投畅旺，住宅按揭数字表现不俗。根据金管局住宅按揭统计数据，今年首季新取用按揭贷款额及宗数分别录得651.02亿元及12,990宗，按年同期分别增加160.22亿元（32.6%）及2,532宗（24.2%），均创近四年首季新高，反映楼市回暖带动按揭需求同步攀升。近期发展商继续积极推盘，一手市场将保持旺势，并带动二手市场稳步上升。此外，银行对住宅按揭取态亦愈趋积极，今年持续推出多元化按揭计划及加码优惠，以吸引优质客户，预计住宅按揭数字上升势头有望延续至第二季。

差估署楼价已连升10个月

另一方面，差饷物业估价署的最新资料显示，本港楼价已连升10个月，3月份私人住宅售价指数更创下自2023年11月以来，即逾两年的新高。鉴于楼价持续攀升，负资产个案大幅回落。金管局最新数据显示，今年首季负资产个案录得11,424宗，涉及金额550.37亿港元，较去年第四季录得的21,304宗及1,054.34亿港元，宗数及金额分别大减9,880宗（46.4%）及503.97亿港元（47.8%），金额及宗数均创近10个季度新低。

所谓负资产，是指「资不抵债」，现时楼价显著上升，使更多负资产物业的市值重回按揭贷款以上，从而推动负资产个案持续下跌。 虽然负资产个案仍维持在过万宗的水平，但在这些个案中，拖欠超过三个月未偿还按揭贷款的比率仅有0.5%，仍属偏低水平，反映本港业主还款能力稳健。

采高成数按揭买家显著减少

另一方面，近年采用高成数按揭的买家显著减少。根据香港按揭证券有限公司的资料显示，今年首季新取用按揭保险贷款的宗数为1,431宗，创下近七年来的季度新低。近年申请较高成数按揭的人数减少，意味著这批业主跌入负资产行列的潜在风险有所降低。

楼价持续上升，息口维持在合理水平，住宅物业整体风险相对可控，各大银行对按揭业务更具信心，加上经济逐步复苏，预计用家及投资者将加快入市步伐。近期部分发展商将其新盘提价出售，料楼价将保持升势，第二季负资产有望下试6,000宗水平，将有利楼按市场的健康发展。 

曹德明
经络按揭转介首席副总裁

楼价回稳增市场信心 银行取态趋积极 息率暂非主导楼市因素｜曹德明

拆解3款不同按揭特点 大码物业买家拣H按 短炒客可选超短罚息期｜曹德明

新盘招标推售趋盛行 留意3个细节位 避免出现估价不足｜曹德明

善用Mortgage-Link无风险收息 好过做定存 留意两个小贴士｜曹德明

首季按揭宗数按年增三成 银行取态趋积极 按息低见H+0.6厘｜曹德明

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
观塘七旬翁疑寻贼踪堕楼亡 消息：死者为凯施饼店创办人萧伟坚
突发
8小时前
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
影视圈
10小时前
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
7小时前
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
影视圈
8小时前
第49期六合彩今晚（5月10日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达2,200万元。
六合彩︱头奖2200万搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
9小时前
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
影视圈
17小时前
牛池湾村62年「宝福餐厅」光荣结业！硕果仅存寮屋冰室 昔日学生哥饭堂 8旬老板最后留守
牛池湾村62年「宝福餐厅」光荣结业！硕果仅存寮屋冰室 昔日学生哥饭堂 8旬老板最后留守
饮食
10小时前
杨思琦10字形容与李泳汉关系 卷旧爱李泳豪家变风波得体回应：我系局外人 感叹鼎爷消瘦
02:26
杨思琦10字形容与李泳汉关系 卷旧爱李泳豪家变风波得体回应：我系局外人 感叹鼎爷消瘦
影视圈
14小时前
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
影视圈
9小时前
黄淑蔓挑战《唱钱》成功四次100%拍子准确率破纪录 两夺金像奖曾遭非礼陷小三传闻
黄淑蔓挑战《唱钱》成功四次100%拍子准确率破纪录 两夺金像奖曾遭非礼陷小三传闻
影视圈
18小时前