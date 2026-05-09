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森那美北都建「电动车智能城」获城规局部同意 总楼面约29万方呎

楼市动向
更新时间：10:29 2026-05-09 HKT
发布时间：10:29 2026-05-09 HKT

近年本港电动车越来越普及，森那美汽车服务公司持有的粉岭用地，去年向城规会申请兴建「电动车智能城」连同附属员工宿舍和人才公寓等，可建总楼面约29.49万方呎，项目日前已获规划署原则上不反对，城规会昨日审议后决定局部同意有关发展方案。

上述项目位于粉岭第51约地段第4250号D分段等，即邻近粉岭京士豪庭、和合石村等，目前属「政府、机构或社区」地带，申请改划为「其他指定（创新及科技）」地带。

项目地盘面积约5.9万方呎，以地积比率5倍发展，以兴建一个楼高7层大型平台（另设1层地库停车场），用作电动车创新及科技相关用途，包括陈列室、研发实验室和测试中心等。

建员工宿舍及人才公寓138伙

并在平台以上兴建2幢楼高6及12层的附属员工宿舍及人才公寓，共提供138个单位，其中1幢为楼高6层的员工宿舍，提供48个单位，平均每户单位面积约431方呎；另1幢楼高12层作人才公寓，共提供90个房间，平均每户单位面积约753方呎。而整个项目涉及可建总楼面约29.49万方呎。

东涌宅地放宽9.86%高限获批

另外，政府去年底实施私人发展项目停车场总楼面豁免优化安排，新地今年初就其持有的东涌第106B区住宅地，向城规会申请放宽9.86%高限，以配合停车场设计由地库改为地面，城规会昨批准有关发展方案。

上址地盘面积逾11.46万方呎，以地积比率3.5倍发展，现申请将建筑物高度限制，由主水平基准以上70米，增加约9.86%至76.9米，以兴建2幢20层高的住宅大楼，包括1层平台及2层停车场，可建总楼面逾40.11万方呎，提供745个位宅单位，及264个停车位。

新地去年2月6亿投得 呎价1501元

申请人指出，项目已于去年9月获批建筑图则，获准设有1层地下停车场，之后政府优化私人发展项目停车场总楼面豁免安排，若在地面兴建不多于2层停车场，全数楼面面积可获豁免，因此申请放宽建筑物高限，以配合停车场设计由地库改为地面。

此外，该地是新地于去年2月以6.02亿击败其余3组财团投得，当时每方呎楼面地价约1501元。
 

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