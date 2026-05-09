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K11 ARTUS申改服务式住宅遭拒 新世界提覆核申请

楼市动向
更新时间：10:17 2026-05-09 HKT
发布时间：10:17 2026-05-09 HKT

新世界发展旗下尖沙咀酒店式公寓K11 ARTUS，去年向城规会申请改建现有酒店作分层住宅用途，今年3月遭该会拒绝后，该公司最新向城规会提出覆核申请。

文件指有城规委员认为项目位于尖沙咀商业及旅游枢纽的海滨位置，该地带主要用作商业发展，申请人没有足够理据改建服务式住宅，亦有委员忧虑若改作住宅用途，发展商将来或会改契拆售单位，故拒绝有关申请。

委员未充分考虑规划优点

发展商提交覆核文件显示，认为委员指「没有强力规划理据」的结论，未有充分考虑申请文件提出规划优点及理据，包括政府将香港定位为国际资产及管理中心，以吸引家族办公室及顶尖人才。政策考量与规划意向评估有直接关联，规划意向应用不应过于僵化或绝对禁止，而大纲图亦明确将住宅列为该地带第2栏用途。

对于有委员担忧申请或会制造漏洞，转换用途以分拆单位，认为属法定规划框架外的推测性担忧，并无实际证据支持。目前法定制度已有多重保障，受地契、建筑事务监督及地政总署把关，防止自动将商业楼面转为住宅用途。
 

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