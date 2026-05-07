屋苑连录长情业主止赚离场 鲗鱼涌宝峰园800万沽 持货逾半世纪赚103倍

整体楼市气氛向好，不仅交投量增加，楼价亦跟随向上，老牌屋苑如鲗鱼涌宝峰园、柴湾杏花邨及大埔新达广场等，连环录长情业主沽货止赚离场，持货22至54年，并且以市价为主。

中原分行经理梁嘉骏表示，鲗鱼涌宝峰园C座高层4室，面积632方呎，2房间隔，单位放盘约两星期，最新以800万成交，呎价约12658元。据了解，买家为换楼客，而原业主于1972年购入价仅约7.7万，持货54年转售，帐面获利792.3万，期内单位升值约103倍。

鲗鱼涌宝峰园C座高层4室，面积632方呎，2房间隔，单位放盘约两星期，最新以800万成交，呎价约12658元。

美联助理营业董事李圣智表示，柴湾杏花邨35座极高层3室，单位面积约654方呎，属3房连露台间隔，最新获港岛东换楼用家斥资860万承接，呎价13150元，属市场价水平。 资料显示，原业主于1998年以约329万购入上述单位，持货约28年转售，帐面获利约531万，期内单位升值约1.61倍。

美联分行高级分区营业经理彭晓君表示，大埔新达广场4座一个顶层单位，面积约620方呎，属3房1套间隔，原以850万放售，最新议价后以845万易手，呎价约13629元。据了解，买家为换楼客，而原业主于2004年6月斥资约246万购入，持货22年转售，帐面获利约599万，期内单位升值约3.4倍。

迎海每呎1.58万沽

除持货逾20年的长情业主获利沽货之外，市场亦不乏持货10年以上的业主止赚离场。中原分行资深区域营业经理胡耀祖表示，马鞍山迎海一期5座高层A室，面积496方呎，2房连储物房间隔，原开价790万放售，议价后以786万易手，呎价15847元，属市价水平。据了解，原业主于2012年以593万购入上述单位，持货14年转售，帐面获利约193万，单位期内升值约32.5%。

世纪21奇丰分行经理黄宗信表示，同区天宇海3B座中层A室，面积763方呎，3房连主人套房及储物室设计，单位原以1080万放售，议价后以1038万沽出，呎价13604元。据了解，原业主于2010年楼花期间，斥资646万向发展商购入单位，持货16年转售，帐面获利392万，期内单位升值61%。

中原分行经理黄逸羲表示，荃湾愉景新城3座高层H室，面积682方呎，属大3房间隔，单位原以938万放售，议价后以918万成交，呎价13460元，属市场价成交。买家为换楼客，而原业主于2009年以325万买入述单位，持货约17年转售，帐面获利593万，期内单位升值1.8倍。

世纪21Q动力分行执行董事招洁冰表示，小西湾蓝湾半岛7座高层G室，面积455方呎，2房间隔，单位放盘已经约一年，初时叫价748万，然而因为楼价回升，业主一个多月前提高单位叫价至768万，议价后最终以758万售出，呎价约16659元。原业主于2011年8月斥资435万购入述单位，持货15年转售，帐面获利323万，期内单位升值74%。