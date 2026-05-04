龙丰36万租尖沙咀万呎巨舖 聘肉部主管拓超市 称衔接药妆店「完美组合」
更新时间：11:16 2026-05-04 HKT
发布时间：11:16 2026-05-04 HKT
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近期龙丰集团「卖药」外，还正在拓展超市业务，除了以月薪2.1万聘请「肉部主管」外，该集团已落实承租尖沙咀加拿分道巨舖，作为首间超市，月租约36万，物业前身为大家乐，龙丰认为该巨舖「可遇不可求」，洽租时与业主一拍即合。
巨舖面积11822方呎
上址为尖沙咀加拿分道20号加拿分广场地下入口及B1全层，前身为大家乐迁出，消息人士透露，业主卢华叫价39.8万，随即「打个九折」，龙丰集团迅速获承接，月租约36万，巨舖建筑面积11822方呎，平均每呎30元，正切合龙丰进军超市的计划。
龙丰早于2019年4月承租加拿分广场一个面积约3064方呎巨舖，随后经历动乱及疫市，以及两地通关后「港人北上」，仍然安然度过至今，据悉现时生意理想，该地段亦正是街道最旺段。
龙丰认为能够承租毗邻逾万呎巨舖，衔接正在经营中的药妆店，是「完美组合」，属「可遇不可求」机遇，与业主一拍即合。
网站招聘「肉部主管」
龙丰上市计划已筹备多时，有机会于月内上市；同时，近日集团网站正在招聘「肉部主管」，月薪2.1万，并指工作地点为尖沙咀，令进军超市计划曝光。
知情人士向本报透露，加拿分广场将会是龙丰旗下首家超市。
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