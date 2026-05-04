Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

龙丰36万租尖沙咀万呎巨舖 聘肉部主管拓超市 称衔接药妆店「完美组合」

楼市动向
更新时间：11:16 2026-05-04 HKT
发布时间：11:16 2026-05-04 HKT

近期龙丰集团「卖药」外，还正在拓展超市业务，除了以月薪2.1万聘请「肉部主管」外，该集团已落实承租尖沙咀加拿分道巨舖，作为首间超市，月租约36万，物业前身为大家乐，龙丰认为该巨舖「可遇不可求」，洽租时与业主一拍即合。

龙丰早于2019年4月承租加拿分广场面积逾三千呎巨舖，开设药妆店，现时将在毗邻发展超市。
龙丰早于2019年4月承租加拿分广场面积逾三千呎巨舖，开设药妆店，现时将在毗邻发展超市。

巨舖面积11822方呎

上址为尖沙咀加拿分道20号加拿分广场地下入口及B1全层，前身为大家乐迁出，消息人士透露，业主卢华叫价39.8万，随即「打个九折」，龙丰集团迅速获承接，月租约36万，巨舖建筑面积11822方呎，平均每呎30元，正切合龙丰进军超市的计划。

龙丰早于2019年4月承租加拿分广场一个面积约3064方呎巨舖，随后经历动乱及疫市，以及两地通关后「港人北上」，仍然安然度过至今，据悉现时生意理想，该地段亦正是街道最旺段。

龙丰认为能够承租毗邻逾万呎巨舖，衔接正在经营中的药妆店，是「完美组合」，属「可遇不可求」机遇，与业主一拍即合。

尖沙咀加拿分道20号加拿分广场地下入口及B1全层，由龙丰集团以每月约36万承租。
尖沙咀加拿分道20号加拿分广场地下入口及B1全层，由龙丰集团以每月约36万承租。

网站招聘「肉部主管」

龙丰上市计划已筹备多时，有机会于月内上市；同时，近日集团网站正在招聘「肉部主管」，月薪2.1万，并指工作地点为尖沙咀，令进军超市计划曝光。

知情人士向本报透露，加拿分广场将会是龙丰旗下首家超市。

相关文章：

H&M全港仅余1间分店 铜锣湾巨舖由龙丰及内地时装进驻 又一城店月内结业

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
湾仔酒店女子堕楼亡 砸中女途人受伤
湾仔酒店女子堕楼亡 砸中女途人受伤
突发
1小时前
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
01:18
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
政情
5小时前
港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治
港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治
突发
2小时前
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
时事热话
2026-05-03 11:23 HKT
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
影视圈
14小时前
假如今日有100万 你会买甚么？ 全职投资者余伟龙：美恐爆股灾 留半仓现金买龙头股｜百万仓
全职投资者忧今年爆股灾 仿傚巴菲特留半仓现金 等跌市买8只股｜百万仓
投资理财
5小时前
逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点
逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点
生活百科
2026-05-03 10:00 HKT
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
影视圈
17小时前
姜涛生日粉丝逼爆铜锣湾 HOY TV主持余健志批评阻街：集体撞邪 疑似姜糖反寸爆厨艺差
姜涛生日粉丝逼爆铜锣湾 HOY TV主持余健志批评阻街：集体撞邪 疑似姜糖反寸爆厨艺差
影视圈
16小时前
chill club颁奖礼2026完整得奖名单丨古天乐惊喜跳唱新歌《世纪大骗局》 Anson Lo再夺年度歌手大奖
chill club颁奖礼2026完整得奖名单丨古天乐惊喜跳唱新歌《世纪大骗局》 Anson Lo再夺年度歌手大奖
影视圈
12小时前