龙丰36万租尖沙咀万呎巨舖 聘肉部主管拓超市 称衔接药妆店「完美组合」

近期龙丰集团「卖药」外，还正在拓展超市业务，除了以月薪2.1万聘请「肉部主管」外，该集团已落实承租尖沙咀加拿分道巨舖，作为首间超市，月租约36万，物业前身为大家乐，龙丰认为该巨舖「可遇不可求」，洽租时与业主一拍即合。

龙丰早于2019年4月承租加拿分广场面积逾三千呎巨舖，开设药妆店，现时将在毗邻发展超市。

巨舖面积11822方呎

上址为尖沙咀加拿分道20号加拿分广场地下入口及B1全层，前身为大家乐迁出，消息人士透露，业主卢华叫价39.8万，随即「打个九折」，龙丰集团迅速获承接，月租约36万，巨舖建筑面积11822方呎，平均每呎30元，正切合龙丰进军超市的计划。

龙丰早于2019年4月承租加拿分广场一个面积约3064方呎巨舖，随后经历动乱及疫市，以及两地通关后「港人北上」，仍然安然度过至今，据悉现时生意理想，该地段亦正是街道最旺段。

龙丰认为能够承租毗邻逾万呎巨舖，衔接正在经营中的药妆店，是「完美组合」，属「可遇不可求」机遇，与业主一拍即合。

尖沙咀加拿分道20号加拿分广场地下入口及B1全层，由龙丰集团以每月约36万承租。

网站招聘「肉部主管」

龙丰上市计划已筹备多时，有机会于月内上市；同时，近日集团网站正在招聘「肉部主管」，月薪2.1万，并指工作地点为尖沙咀，令进军超市计划曝光。

知情人士向本报透露，加拿分广场将会是龙丰旗下首家超市。

相关文章：

H&M全港仅余1间分店 铜锣湾巨舖由龙丰及内地时装进驻 又一城店月内结业