新盘销情佳带动气氛 黄金周长假屋苑预约睇楼量微升 10大屋苑录570组客

新盘市场百花齐放，交投持续畅旺，刺激购买力进一步释放，二手市场同样受惠，准买家四出觅盘下，睇楼活动保持平稳。综合各大物业代理统计显示，各大指标屋苑预约睇楼量，轻微上升1.1%至2.3%。

中原数据显示，10大屋苑本周末预约睇楼量录约460组，连同今日假期在内，三日合共录约570组。美联统计显示，15个指标屋苑周六及日预约睇楼量录约553组，三日长周末则录约742组。

新盘交投持续畅旺，刺激购买力进一步释放，准买家四出觅盘下，带动二手睇楼活动保持平稳。

50屋苑录约1385组睇楼客

利嘉阁研究部数据估算，全港50个指标屋苑本周末合共录约1385组预约睇楼，三日长假期则录约1660组。

港置统计显示，10大指标屋苑周六及日预约睇楼量录约398组，总结三日长周末则录约453组。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，受到复活节及清明节假期因素影响，4月10大屋苑录约190宗买卖成交，较3月223宗，减少14.8%。

不过，二手市场气氛依然乐观正面，上月10大屋苑中，有7个呎价上升，幅度介乎1.2%至5%，预计5月楼市旺势可持续，新盘向隅客回流带动二手成交有支持。

美联高级董事布少明表示，尽管新盘抢占部分二手客源，但买家入市意欲持续上升，更多购买力流入楼市，不少屋苑交投更录得增长，故二手楼价保持升势。

由于本周末未有全新大型新盘应市，不少买家回流二手寻宝，带动预约睇楼活动。

祥益执行董事张才权表示，本周末屯门及天水围屋苑预约睇楼量与上周相若，由于400万以下盘源渐缺，准买家开始转移目标至400万以上单位，特别是设有会所设施的屋苑，成为寻宝目标。