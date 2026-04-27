「十大新社区」势成楼市重要指标｜马泰阳

近日楼市的「勇态」可谓俯拾皆是，多家国际大行亦频频唱好楼市前景。如摩根大通日前发表报告，指「香港楼市复苏正外溢(spilling over)至内地主要城市，助力重振其住房需求」；高盛亦发表研究报告指，尽管环球环境仍充斥不稳定性，但本港楼市复苏势头保持稳健，维持今年港楼按年升12%的乐观预测。

屋苑呈「高龄化」现象

此外，本地「大好友」发展商信置组成的财团早前夺得锦上路站第2期项目，该发展商1年内已「真金白银」勇夺3幅住宅地，涉逾2,500伙。

据笔者观察，香港不少屋苑渐渐出现「高龄化」的现象，尤其不少具代表性的大型蓝筹屋苑，例如美孚新邨、太古城、沙田第一城等，已「年事已高」。另一方面，随著社区发展，加上内地买家及年轻买家购买力抬头，近年新兴住宅社区交投已渐渐较传统蓝筹屋苑活跃，当中哪些是较值得注意的「生力军」呢？

本公司为更有效反映新兴购买力及二手交投之变化，将较具指标性的逾70个新晋二手屋苑，按区域划分为「十大新社区」，分别为黄竹坑、康城、将军澳南、启德、南昌、白石角、元朗南、元朗站、荃湾西及大围。至于被列入「10大新社区」的屋苑，必须具备以下条件：每个新晋屋苑需最少有300伙、屋苑最早入伙日期需在2001年1月或之后、每区单位伙数有4,000伙或以上、每区涵盖2个或以上新晋屋苑，务求令各屋苑更具代表性。

数据显示，上述「十大新社区」单位总数约92,237伙，若计入潜在可增加的项目，总伙量更可达96,664伙，规模迫近传统的十大屋苑总和。更关键的是，「十大新社区」平均楼龄仅约8年，远低于十大屋苑的约40年。

此外，自2025年起，「十大新社区」的交投数字已超越传统十大屋苑。2025年「十大新社区」注册量达3,091伙，按年升23%，注册金额达274.6亿元，按年升20%，无论额量及升幅，均已全面超越及明显跑赢传统十大屋苑。更值得注意的是，「十大新社区」屋苑2025年流通率达到3.35%，高于后者的2.81%；其内地买家占比更达24.4%，同样远胜传统十大屋苑的10.7%，反映新社区对内地买家的强大吸引力。

相信随著新兴购买力逐步抬头，「十大新社区」未来将是香港楼市交投的重要参考指标。

马泰阳

美联集团行政总裁(住宅)