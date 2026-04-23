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金钟力宝中心2900万易手 原业主劲蚀逾1500万离场 新买家料享3厘回报

楼市动向
更新时间：10:44 2026-04-23 HKT
发布时间：10:44 2026-04-23 HKT

商厦交投续升温，金钟力宝中心新录一宗买卖，该厦其中一个优质单位，以约2900万易手，平均每呎约15890元，物业于10年间贬值35%，新买家料回报约3厘。

10年亏损约1528万

金钟力宝中心1座高层7室，建筑面积约1825方呎，以约2900万易手，平均每呎约15890元，该单位目前由律师楼承租，月租7.3万，呎租约40元，租约至今年12月31日，新买家料回报约3厘。原业主于2016年10月以4428万购入，持货10年帐面亏损约1528万，物业贬值约35%。业内人士表示，该单位望香港公园景观，属优质单位。

月前，力宝中心1座20楼7室，建筑面积约1860方呎，以2380万成交，原业主于2016年8月以3740万购入，持货近10年帐面亏损1360万，单位跌价36%，该单位并非高层单位，惟坐拥全海景，属优质单位。另外，该厦1座38楼全层，今年3月由鹰君集团购入，建筑面积约18085方呎，平均呎价约13879元，交吉易手，该全层位处高层坐拥维港景，市值呎租约50元，料回报逾4厘。原业主世茂集团创办人许荣茂，2013年以5.05亿购入，自用作集团办公室。

金钟力宝中心一个单位以约2900万易手，10年间贬值35%。
金钟力宝中心一个单位以约2900万易手，10年间贬值35%。

北海中心呎价5642元售

另外，湾仔北海中心25楼A及B5室，建筑面积各1504方呎及956方呎，合共2460方呎，以1388万易手，平均呎价5642元。

原业主于1993年11月以1448.9万购入上址，持货33年帐面亏损60.9万，物业贬值4.2％。

业内人士指，该单位由于楼层高于对面的物业，能够望到天空，景观开扬，该单位成交呎价不足6000元，重返2010年水平，该厦19楼F室，建筑面积约1477方呎，于2010年以每呎5700元易手，当年，该厦单位成交呎价普遍不足6000元。

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