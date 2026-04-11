世茂许荣茂再减持 逾27亿沽中环中心6层予星展 呎价不足2万 较高峰回落五成

世茂集团创办人许荣茂连环减持中区甲级商厦中环中心，最新以超过27亿元售出6层写字楼予星展银行，暂为今年来最大宗商厦买卖，呎价不足2万，属于市价水平，但较高峰期显著回落约50%。

中环中心75%业权于2017年以402亿元易手，属于瞩目世纪「大刁」，当年许荣茂以私人名义一口气购入9层写字楼，为仅次于「小巴大王」马亚木的第二大买家。

许氏继早前将55楼全层拆细出售之后，市场消息透露，最新再售出6层，包括31楼、32楼、56楼、62楼、63楼及76楼，涉及总楼面逾15万方呎，涉及资金逾27亿元至约28.5亿元，平均每呎造价介乎1.8万元至近1.9万元。

许荣茂当年入货价每呎约3.3万

该厦于2019年高峰期时，呎价普遍逾4万元，许荣茂当年入货价每呎约3.3万元，6层合共涉资约49亿，是次沽售意味8年间帐面损失逾22亿元。

至于买家为该商厦最大用家星展银行，增持后所持楼面将由8层增至14层。本报昨日曾向星展银行方面查询，然而至截稿时仍未获回复。翻查资料，星展对上一次购入中环中心楼面，为2024年时向「磁带大王」陈秉志购入66楼及75楼全层，平均每方呎成交价约2.6万元。由于是次增持的楼层较低，而且属大手承接，因此属合理市价水平。

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写字楼价格回落 用家出动承接

近年中环中心频获用家承接，包括去年7月香港律师会斥资3.2亿元购入26楼全层自用，新会址于日前开幕。

写字楼价格自高位显著回落，吸引用家趁低吸纳，例如今年2月大新金融斥资逾8.38亿元，购入黄竹坑伟华汇一篮子写字楼单位连大厦命名权，总面积117672方呎，呎价约7128元。

不过，要数近年最瞩目的商厦大额交易，为去年中阿里巴巴伙拍蚂蚁集团，斥资约72亿元向文华东方国际购入铜锣湾「港岛壹号中心」最顶13层写字楼，涉及楼面面积约达30万方呎，作为两家企业在港总部，并且属2021年以来全港最大宗商厦成交。

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