荃湾租盘短缺 海之恋两房放盘不足3伙 家庭客每月2.5万爽快承租

受复活节及清明节长假期大批港人外游影响，加上区内租盘短缺，荃湾区近日租赁市场气氛较为平静。据代理指，荃湾本月暂录约26宗租赁成交，其中海之恋‧爱炫美有两房户以2.5万元租出。而在租盘渴市下，优质单位依然承接力强，全．城汇有海景两房户获专业人士在「无睇楼」情况下，零议价以999万元购入。

中原地产荃湾西站第二分行高级分区营业经理林恩信表示，分行日前促成海之恋‧爱炫美2B座中层A室租赁成交，实用面积529平方呎，属两房间隔，享开扬海景，以每月2.5万元租出，实用呎租约47.3元。

荃湾本月暂录约26宗租赁成交，其中海之恋‧爱炫美有两房户以2.5万元租出。

林恩信表示，租客为家庭客，钟情海之恋地理位置优越，临海环境优美，交通生活便利，遂爽快决定承租。原业主于2021年7月以1000万元购入单位，租金回报约3厘。他补充，目前荃湾西一带租盘十分紧张，以海之恋为例，两房单位放租盘不足3伙；屋苑本月暂录得3宗租赁成交，平均实用呎租约49元。

专业人士不睇楼购全．城汇两房户

买卖市场方面，优质单位同样抢手。美联物业荃湾海之恋分行（5）高级分区营业经理何振荣表示，该行最新促成荃湾全．城汇5座中层D室成交，实用面积约527平方呎，两房间隔，向西北，兼享海景及市景。

何振荣指，单位放盘约1个月，原叫价999万元。新买家为区内专业人士，钟情物业属港铁上盖兼自设大型商场，周边配套完善；加上单位为梗厨光厕，间隔方正实用。买家在无睇楼的情况下仍爽快落订，零议价以999万元成交，折合实用呎价约18,958元。



资料显示，原业主于2021年4月以约1,000万元购入上述物业，持货近5年，是次转手帐面微蚀约1万元离场。

相关文章：荃湾西租务旺「3客抢1盘」 半年租金涨近15% 映日湾放盘3日速租出｜区区睇楼

