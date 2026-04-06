Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

首季按揭宗数按年增三成 银行取态趋积极 按息低见H+0.6厘｜曹德明

楼市动向
更新时间：06:00 2026-04-06 HKT
发布时间：06:00 2026-04-06 HKT

今年首季楼市气氛炽热，按揭市场亦表现不俗。根据经络按揭转介研究部及土地注册处资料显示，今年首季现楼及楼花按揭登记宗数合共录得20,094宗，较去年同期的15,383宗增加约三成（4,711宗）。

另一方面，住宅楼价持续上扬，各大银行对住宅按揭业务取态亦趋向积极，并推出多元化的按揭计划及相关优惠，以吸引优质客户，争取上半年的按揭业务。除了早前3间大型银行相继推出限时低息定息按揭计划，近日亦有中小型银行推出近年市场罕见的灵活H按计划。

设两种「提早偿还贷款方案」

上述灵活H按计划的全期按息低至H+0.6厘，封顶息率为P-0.3厘（P=5.375厘），贷款额达700万元或以上可享按揭现金回赠，此外银行亦提供按揭存款挂钩户口（Mortgage-link）。该计划的最大特色是客户可选择以下两种「提早偿还贷款方案」：

方案一：罚息期仅为1年，其后客户提早偿还贷款，毋须支付任何罚款；

方案二：首两年内提早偿还贷款，毋须支付罚息，只需退回按揭现金回赠，其后提早偿还贷款毋须支付任何罚款。

好处是按息低及罚款期短

该中小型银行推出的H按揭计划可享有以下三个好处：

好处一：「按息低」──按息低至H+0.6%，较市场上普遍H按计划H+1.3%为低。假设HIBOR为2厘，中小型银行灵活H按计划的实际按息为2.6厘，较市场上普遍的H按计划封顶息率3.25厘低65点子；

好处二：「罚款期短」──方案一的罚息期仅为一年，客户可于一年后立即转售物业并毋须支付任何罚款，适合短线投资者；

好处三：「免罚息」──在方案二中，客户于首两年内提早偿还贷款，毋须支付罚息，只需退还按揭现金回赠，相比一般银行需额外缴付贷款额若干百分比作为罚息，变相毋须额外支付任何罚款。

近期愈来愈多投资客入市，相信他们倾向选用上述灵活H按计划。而现时各大银行根据客户类型，推出针对性的多元化按揭方案，客户可根据自身财务状况及实际需求，选择最适合自己的按揭计划。如有需要，建议寻求大型专业按揭中介公司的协助，并配对合适的银行及按揭方案。

曹德明
经络按揭转介首席副总裁

定息按揭势成新战场 3大银行斗抢客 上月选用客户明显增加｜曹德明

豪客大手扫新盘越来越多 按揭有否不同？一招免供款入息比率要求｜曹德明

申请「绿色按揭」有现金奖 涵盖安老按揭、按保及定按 最多8000元｜曹德明

定按选用比例创逾3年高 息率低H按52点子 变相提早减息｜曹德明

「置易付」扩至二手楼买卖 具3大优势 最快当日完成结算｜曹德明

楼价回升缓解负资产 有望降至不足1.5万宗 买家入市仍要做好一件事｜曹德明

逾一成业主考虑今年换楼 即睇「先买后卖」或「先卖后买」利弊｜曹德明

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
6小时前
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
6小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
4小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
16小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
20小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
7小时前
美军出动200特种兵营救F-15E机员。
深入伊朗救人 | 美出动200特种兵营救F-15E机员 CIA放假消息引开伊朗追兵 特朗普：一度怀疑是陷阱
即时国际
4小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
时事热话
2小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
16小时前