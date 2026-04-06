首季按揭宗数按年增三成 银行取态趋积极 按息低见H+0.6厘｜曹德明

今年首季楼市气氛炽热，按揭市场亦表现不俗。根据经络按揭转介研究部及土地注册处资料显示，今年首季现楼及楼花按揭登记宗数合共录得20,094宗，较去年同期的15,383宗增加约三成（4,711宗）。

另一方面，住宅楼价持续上扬，各大银行对住宅按揭业务取态亦趋向积极，并推出多元化的按揭计划及相关优惠，以吸引优质客户，争取上半年的按揭业务。除了早前3间大型银行相继推出限时低息定息按揭计划，近日亦有中小型银行推出近年市场罕见的灵活H按计划。

设两种「提早偿还贷款方案」

上述灵活H按计划的全期按息低至H+0.6厘，封顶息率为P-0.3厘（P=5.375厘），贷款额达700万元或以上可享按揭现金回赠，此外银行亦提供按揭存款挂钩户口（Mortgage-link）。该计划的最大特色是客户可选择以下两种「提早偿还贷款方案」：

方案一：罚息期仅为1年，其后客户提早偿还贷款，毋须支付任何罚款；

方案二：首两年内提早偿还贷款，毋须支付罚息，只需退回按揭现金回赠，其后提早偿还贷款毋须支付任何罚款。

好处是按息低及罚款期短

该中小型银行推出的H按揭计划可享有以下三个好处：

好处一：「按息低」──按息低至H+0.6%，较市场上普遍H按计划H+1.3%为低。假设HIBOR为2厘，中小型银行灵活H按计划的实际按息为2.6厘，较市场上普遍的H按计划封顶息率3.25厘低65点子；

好处二：「罚款期短」──方案一的罚息期仅为一年，客户可于一年后立即转售物业并毋须支付任何罚款，适合短线投资者；

好处三：「免罚息」──在方案二中，客户于首两年内提早偿还贷款，毋须支付罚息，只需退还按揭现金回赠，相比一般银行需额外缴付贷款额若干百分比作为罚息，变相毋须额外支付任何罚款。

近期愈来愈多投资客入市，相信他们倾向选用上述灵活H按计划。而现时各大银行根据客户类型，推出针对性的多元化按揭方案，客户可根据自身财务状况及实际需求，选择最适合自己的按揭计划。如有需要，建议寻求大型专业按揭中介公司的协助，并配对合适的银行及按揭方案。

曹德明

经络按揭转介首席副总裁