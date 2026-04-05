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世宙租客料楼价见底回升 「转租为买」864万易手

楼市动向
更新时间：09:50 2026-04-05 HKT
发布时间：09:50 2026-04-05 HKT

本港租金持续创新高，「转租为买」现象变得越来越普遍。美联分行助理区域经理张国成说，元朗世宙5座高层F室，面积约645方呎。据悉，买家为区内客，因近期租金急升，加上认为楼价已见底回升，决定由「租转买」，最终以864万承接，呎价约13,395元。原业主于2016年3月以约778.6万购入上述物业，持货约10年转手，帐面获利约85.4万或11%。

嘉湖山庄持货18年获利2.2倍

祥益高级分行经理谢利官表示，天水围嘉湖山庄1期（乐湖居）4座中层D室，面积551方呎，获外区客议价后以475万「即睇即买」，呎价约8,621元，属市价成交。买家钟情单位内栊宽敞，附设企理装修，空间感充足，符合自住需求；而原业主2008年以约148万购入，持货18年转手，帐面获利约327万或2.2倍。

锦泰苑居二市场价658万成交

中原分行资深区域营业经理胡耀祖称，马鞍山居屋锦泰苑C座中层04室，面积650方呎，议价后以658万（居二市场价）易手，呎价10,123元。原业主于2000以159万购入单位，持货26年沽货，帐面获利约499万或3.1倍。

世纪21家天下分行经理黎振杰指，旺角富荣花园2座中层E室，面积431方呎，新近获买家以469万（居二市场价）购入，呎价10,882元。原业主于1998年以163万（居二市场价）购入。

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