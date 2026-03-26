3COINS进驻启德AIRSIDE 逾5000呎最大分店4月29日开幕 首引入「Made in Japan」食品

日本人气生活杂货品牌3COINS在港扩张步伐持续强劲，引入该品牌的YAICHI集团宣布，3COINS香港第三间分店将于4月29日正式进驻启德地标商场AIRSIDE。新店面积逾5,100平方呎，为目前全港规模最大的分店。新店将首度引入「Made in Japan」食品系列，并乘著启德的宠物友善定位，设置全港最大的宠物及旅行用品专区。

3COINS半年连开三店

3COINS自去年进军香港以来，铜锣湾希慎广场及葵芳新都会广场分店相继打破品牌全球开业的销售纪录。YAICHI集团创始人兼主席罗盛昌表示，是次在九龙东核心地段开设最大分店，是品牌在港拓展的重要里程碑。

3COINS香港第三间分店将于4月29日正式进驻启德地标商场AIRSIDE。

首度引入「Made in Japan」食品系列

有别于现有分店，AIRSIDE新店将打破以往只卖生活杂货的框架，全港首度引入「Made in Japan」食品系列，涵盖人气零食及日常食品等。

此外，配合香港日益兴盛的宠物文化及AIRSIDE的「宠物友善」定位，新店将划出全港最大的3COINS宠物用品专区，提供逾100款日本设计的宠物精品。集团洞察到政府最快将于2026年5月8日起，放宽狗只在指定条件下进入持牌食肆，标志著香港正迈向宠物共融城市。因此，新店特别加阔通道动线，让顾客能与毛孩并肩享受购物乐趣。

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致敬启德历史 策划旅行主题区

为呼应启德作为前香港机场的独特历史，新店特别策划了旅行主题专区，提供逾120款行李收纳、旅行配件及限量纪念精品。罗盛昌忆述儿时在启德看飞机低飞的震撼画面，认为旅游代表著城市、文化与人的连结，冀以崭新方式重新连结香港与日本。

推年费会员制 维持「与日同价」

面对香港零售环境的挑战、高昂租金及全球油价上涨导致的物流成本波动，3COINS能在9个月内连开3店，成绩备受市场触目。为坚持「与日同价」的核心理念，YAICHI于今年2月破天荒推出「YAICHI TOMO」会员年费计划，透过会员制建立更准确的需求预测模型，以优化供应链效率来抗衡营运成本。

3COINS葵芳店直击

罗盛昌坦言，在本地零售市场推行年费计划是一大胆尝试，但香港消费者非常理性及看重长远价值。据悉，该会员计划推出后反应异常踊跃，一度迅速售罄；因应市场热烈诉求，YAICHI现已再次开放会员计划销售，让更多港人留港亦能以「日本同价」享受真正的日式产品与购物体验。

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3COINS 新都会广场店

地址：香港葵青新都会广场3楼348号舖

营业时间：上午11时正 – 晚上10时

3COINS 希慎广场店