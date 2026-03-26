商厦改装学生宿舍成趋势 市场需求殷切 财团纷申请 「灯芯绒大王」观塘项目规模最大

学生住宿需在供不应求之下，政府随即为学生宿舍政策拆墙松绑，去年7月推出城中学舍计划，容许商厦申请改装学生宿舍，城规会共接获5宗改划申请，提供约677个房间，涉及至少1100个床位，规模最大为观塘LT Tower改装个案达517个床位。

接获5宗改划申请 共涉1100个床位

据《星岛》统计，自城中学舍计划推出以来，城规会合共接获5宗申请改装个案，主要以商厦项目为目主，未来可提供约677个房间，涉及至少1100个床位；当中观塘有2个项目，涉391个房间、占整体约57.8%，提供约742个床位、占整体约67.5%。

有2个项目已获城规会批准，涉248个房间，包括首宗根据城中学舍计划首个向城规会提出申请改装的项目，为协成行旺角中心商厦项目，改装1楼至22楼，并在今年2月初有附带条件下批准。该项目将在1楼至22楼提供合共198个房间，暂涉及276个宿位，当中项目将设有132间单人房、54间双人房及12间三人房。房间面积约97方呎至312方呎，每间房均设有独立淋浴间。

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而1楼至3楼提供4间无障碍客房，而会议室、洗衣房、公共休息室及健身室等公共设施将设于1楼至3楼平台楼层，另外，每个楼层设有茶水间。项目入口将设于面向山东街的地下大堂。每个楼层连接升降机大堂至内部房间走廊的门，将安装门禁卡或密码锁。该项目料于2027年4月完成相关改装工程。

另一宗已获批个案为香港树仁大学就其湾仔校址申请改装学生宿舍，共提供50个宿舍单位，项目于2月底在有附带条件下批准。该项目现址为楼高5层的校舍，将用途改变将涉及学生宿舍及相关设施，共提供50个宿舍单位，涉及可建总楼面约19026方呎；整个项目料于今年第4季完成改装工程。

而最大规模个案是「灯芯绒大王」江达可持有的观塘活化商厦项目LT Tower，在3月向城规会申请改装学生宿舍，改建现有建筑物部分地面层及2楼至15楼（不设4楼及14楼），提供274间学生宿舍房间（包括 31间单人房间及243间双人房间）供本地及外地学生租用，合共提供517个床位。

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同时亦提供各类配套设施，包括自修室、会议室、多用途室、活动室、健身室、洗衣房等，旨在提高宿生生活质素。现有建筑物地面层剩余部分及1楼全层并不属于是次申请的一部分，当中的商店及服务行业/食肆和车辆停泊及上落货设施将维持不变。