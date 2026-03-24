黄金海湾．意岚现首宗两房租赁 收楼1小时闪电租出 回报近3.5厘

新晋屋苑备受租客追捧，市场消息指，旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．意岚录得首宗两房单位租务成交。有租客陪同亲戚收楼期间，被屋苑环境及景观吸引，即时转租为买，并于业主收楼后短短一小时内，成功拍板以1.52万元承租一个两房单位，实用呎租约34元。

九龙客一见钟情 斥1.52万承租

美联物业愉景新城分行高级分区营业经理钟家豪表示，是次成交单位为黄金海湾．意岚3座10楼B室，实用面积约448平方呎，属两房间隔。

钟家豪透露，该名租客原于九龙区居住，早前陪同亲戚到屋苑办理收楼手续时，对项目的居住环境及开扬景观一见钟情，随即委托代理物色租盘。巧合的是，同层正有一个单位放租，租客即时预约在业主收楼当天睇楼。最终双方一拍即合，在业主正式收楼后，即场以月租15,200元签订租约，由收楼至租出仅花约一小时，过程极为迅速。

最平叫租8500元起

资料显示，业主于2024年7月以约530.8万元的价格买入该单位，按现时租金计算，租金回报率约3.5%，回报水平理想。

钟家豪补充，黄金海湾正处于收楼高峰期，现时市场上约有25个单位放租，入场单位为开放式间隔，最平叫租由8,500元起。他预料，随著更多业主陆续收楼及装修单位，区内的租务交投将会进一步转趋活跃。

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