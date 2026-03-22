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政府首推3地建学生宿舍获22意向书 料提供4500宿位 最快新财年招标

楼市动向
更新时间：13:20 2026-03-22 HKT
发布时间：13:20 2026-03-22 HKT

本港大学近年吸引全球学生来港就读，对学生住宿需求随之飙升，在供不应求之下，政府首次透过卖地方式推出3幅分别位于启德、沙田小沥源及东涌东的商业地发展「学生宿舍」，共涉4500个宿位，已于上周五（20日）截收意向书，本报获悉合共接获22份意向书，主要来自地产发展商和学生宿舍营运商，最快新财年推出招标。

主要来自地产商和宿舍营运商

发展局昨回复本报查询时指，该局早前就3幅分别位于启德、沙田小沥源和东涌东可发展作专上教育学生宿舍用地，邀请市场提交发展意向书，至3月20日截止，共收到22份意向书，主要来自地产发展商和学生宿舍营运商。该局续指，局方会整理及分析搜集到的意见，包括市场对不同用地兴趣、卖地安排建议等，最早会于2026/27年度透过公开招标，推出其中1幅或多幅用地供发展学生宿舍。

今次是政府首次在公开市场卖地推出学生宿舍用地，3幅用地均位于市区或扩展市区，交通相对便利，邻近社区及商业设施较为完善，规划为「商业」用途，发展学生宿舍将毋须另行提交规划申请。

3幅用地中 启德地规模最大

上述3幅用地中规模最大为启德3B区4号地，毗邻今年启用的新急症医院，附近港铁站包括启德站和九龙湾站，地盘面积约7.97万方呎，涉及可建楼面约46.29万方呎；该地综合市场估值约23.1亿至27.8亿，每呎楼面估值约5,000至6,000元。

3幅用地小档案
3幅用地小档案

至于沙田小沥源用地，毗邻巴士厂，邻近港铁第一城站和石门站，周边集合商业、住宅及其他土地用途，地盘面积约1.18万方呎，可建总楼面约10.76万方呎；该地综合市场估值约4.3亿至5.4亿，每呎楼面估值约4,000至5,000元。

最后一幅则位于东涌东，毗邻将于2029年通车的港铁东涌东站，地盘面积约2.96万方呎，可建总楼面约24.76万方呎，该地综合市场估值约4.8亿至7.3亿，每呎楼面估值约2,000至3,000元。

地产组记者：罗其军

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