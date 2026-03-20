夹公仔舖杀入中环核心区 打工仔感愕然：呢度系德辅道中 月租竟高达6位数

传统商业区中环向来商厦林立、名店云集，惟近日德辅道中核心地段竟罕有出现「夹公仔机舖」，引发网络热议。

该舖为中环德辅道中127至131号有余贸易中心地下3号舖，上手租客为中药连锁品牌位元堂，数月前已搬离。而相邻舖位则曾由电讯商Smartone承租。翻查资料，有余贸易中心为龄记书店区百龄家族的物业。

相关文章：夹公仔舖急扩张 每月15万短租旺角西洋菜南街舖 同一条街已有6间

代理：同类舖位月租曾达20万

有代理回复《星岛头条》查询时表示，该舖面积约1,800方呎，最新以约每月18万元租出，相邻的2号舖亦以相若价钱获承租。他指，在零售最高峰时期，同类舖位月租约达20万元，反映目前租金已较高位回落。

中环德辅道中核心地段竟罕有出现「夹公仔机舖」，引发网络热议。

他续指，昔日零售市道畅旺时，消费人流及商户扩充热潮从中环一路延伸至上环一带，甚至连域多利皇后街位置的商户也能稳健营运，惟现时市况转变，直言「依家就抆抆地，不是那么容易做。」

装修简单弹性大 助业主填补「空窗期」

美联旺舖董事江静明表示，中环一带以商业金融业务为主，但周边店舖种类繁多，而现时夹公仔店应属短租安排。该地段平均呎租约50元至100元不等，而夹公仔店一般可获较低租金租出。

代理表示，该舖面积约1,800方呎，最新以约18万元租出，

江静明补充，不少业主在落实长线新租约前，愿意采取较具弹性的短租方式，以填补舖位丢空的「空窗期」，同时，夹公仔店近期不断扩张，这类带有娱乐性质的产品能吸引人流，而且租约弹性大、装修简单，入场及离场均十分便捷，因此不少业主都愿意以短租形式放租予相关商户。

该舖上手租客为中药连锁品牌位元堂，数月前已搬离到，而相邻舖位则曾由电讯商Smartone承租。

对于中环核心地段出现夹公仔机舖，有附近上班的打工仔直言感到愕然，「我公司在对面，在第一次见到舖头变咗夹公仔机，真系打个突！如果开喺横街都算，但呢度系德辅道中呀」、「东方表行隔离竟然开左间夹公仔舖，第二区我都明，呢区真系好难想像」；更有人形容画面萧条，「唔知点解见到啲夹公仔铺位就有种悲凉的感觉，对比埋隔离间东方表行，两个字：萧条。」

有人直指这类店舖与早前各区涌现的「缸瓦佬」（平价特卖场）相似，均属短租性质；有人则笑言打工仔工作繁重，可趁闲时去夹公仔减轻压力。

事实上，核心区商舖转型已非新鲜事。有意见指出，「夹公仔机经济」在逆市中大有可为，例如中环街市早已有大量扭蛋机进驻，而长江集团中心地库亦开设了夹公仔舖。此外，昔日逾60间国际连锁品牌林立的尖沙咀栢丽购物大道，近年亦出现了不少夹公仔机店的身影。

相关文章：栢丽大道平民化 由月租百万大Brand潮牌 变夹公仔两蚊特卖场 街舖难敌大商场 「租金大跌83%」

